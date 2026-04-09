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A2ME Industrie lance une nouvelle unité de production à Tanger Med

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

A2ME Industrie, le spécialiste de la machinerie industrielle, prend pied à Tanger Med. En effet, la PME familiale basée à Mohammedia s’apprête à lancer la construction d’une unité industrielle de conception et de fabrication de machines spéciales à Tanger Automotive City.

Doté d’une enveloppe d’investissement de plus de 50 millions de dirhams, le projet de la nouvelle usine permettra à A2ME Industrie de doubler ses capacités industrielles et de se rapprocher de ses clients déjà présents dans la région de Tanger-Tétouan, dont le groupe Renault, Valeo, Thales et Siemens.

Il faut dire qu’avec des unités historiques de fabrication presque arrivées à saturation, le projet d’extension à Tanger Automotive City vient donner un nouvel élan à A2ME Industrie, dont le carnet de commandes ne cesse de s’étoffer, provenant de secteurs divers et variés (automobile, aéronautique, agroalimentaire, énergie, ameublement, plastique, mécanique, BTP…).

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Rappelons qu’avec un effectif d’une centaine de salariés aux compétences multidisciplinaires, A2ME Industrie revendique un chiffre d’affaires d’une cinquantaine de millions de dirhams, dont près des deux tiers à l’export. Grâce à son bureau d’études interne, la PME créée en 2000 et opérant dans le domaine de la conception et de la réalisation de moyens et machines spéciales participe au développement de ses partenaires en les accompagnant dans la conception, la réalisation et l’exploitation des machines et équipements spéciaux.

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