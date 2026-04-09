La CGEM et Endeavor réunissent l’écosystème de la tech à Marrakech

En marge du GITEX Africa 2026 à Marrakech, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et Endeavor ont organisé une rencontre qui a rassemblé des startups à fort potentiel, des investisseurs internationaux, des décideurs influents, des business angels et des VC issus de plusieurs marchés stratégiques, notamment africain.

Cet événement, organisé en partenariat avec Inwi, Crédit Agricole du Maroc, Aba Technology, Forvis Mazars et MFounders, s’inscrit dans une vision stratégique portée conjointement par CGEM, à travers sa Commission Écosystème Tech, et Endeavor, deux acteurs engagés dans la transformation en profondeur du paysage entrepreneurial marocain, indique un communiqué conjoint.

La CGEM et Endeavor ambitionnent de faire émerger un tissu d’entreprises marocaines d’exception (startups et scale-ups) capables d’innover avec impact, de générer des emplois qualifiés et durables, et de s’imposer comme des références au-delà des frontières.

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Dans cette perspective, la Commission Écosystème Tech de la CGEM concentre ses efforts sur la facilitation de l’accès au financement, le rapprochement entre startups technologiques et grands groupes et la contribution à l’adaptation du cadre réglementaire aux nouveaux modèles technologiques.

L’enjeu est de transformer le potentiel identifié en réalisations tangibles, capables de positionner le Maroc comme un hub technologique de référence à l’échelle régionale.

« À la CGEM, nous sommes profondément convaincus que notre rôle ne se limite pas à favoriser le dialogue et le networking, mais bien à créer des opportunités tangibles pour nos entreprises, en facilitant les connexions, en accélérant les synergies et en transformant les discussions en projets concrets », souligne le président de la CGEM, Chakib Alj.

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« Cet engagement est d’autant plus crucial dans le secteur de la tech, qui constitue aujourd’hui un levier majeur de compétitivité, d’innovation et de création de valeur, et qui jouera un rôle déterminant dans la croissance économique du Maroc et de l’ensemble du continent africain », a soutenu M. Alj.

De son côté, le président d’Endeavor, Ilan Benhaim, a affirmé que cet événement « incarne l’essence même d’Endeavor : une communauté d’exception, sélective par nature, qui rassemble des entrepreneurs parmi les plus ambitieux et les plus performants au monde. Rejoindre Endeavor n’est pas un aboutissement, c’est une reconnaissance réservée à celles et ceux qui ont démontré une capacité rare à bâtir des entreprises à très fort impact et à penser au-delà des frontières ».

« À travers ce rassemblement, nous affirmons notre ambition de connecter le Maroc aux cercles les plus influents de l’entrepreneuriat mondial, en créant des opportunités concrètes de collaboration, d’expansion et d’investissement à l’échelle internationale. Nous ne construisons pas seulement des entreprises, nous contribuons à faire émerger les prochains leaders globaux et à inscrire durablement le Maroc dans les grandes dynamiques économiques mondiales », a indiqué M. Benhaim.

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Dans le cadre de cet événement, Endeavor et la CGEM ont réuni une communauté internationale d’exception, composée notamment d’entrepreneurs Endeavor, intégrés à l’issue d’un processus de sélection parmi les plus sélectifs au monde, à la tête de scale-ups à fort impact portées par des fondateurs animés d’une vision « dream big, go global » et appelés à devenir les futures licornes.

Cet écosystème a également été représenté par des membres des boards internationaux d’Endeavor, issus notamment des régions MENA et Europe et d’entreprises membres et partenaires de la CGEM, renforçant ainsi la portée stratégique de cet événement et créant un cadre privilégié d’échanges, de collaborations et d’opportunités d’investissement transfrontalières.