Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Le Maroc et l’UE veulent booster leur coopération en matière du numérique
Le gaming a le vent en poupe au GITEX Africa
Souveraineté numérique: dialogue stratégique entre Maroc Telecom et la Commission européenne
Négociations US-Iran: le Maroc appelle à tenir compte des intérêts des pays du Golfe
Maroc: Ericsson et Orange s’allient pour le déploiement de la 5G industrielle
Tourisme: Ouarzazate, nouvelle destination MICE
Séisme dans le Haut Atlas : les leçons d’une reconstruction
COMANER Group et Lina Chimie : un mariage avorté
Trump annonce une suspension des frappes contre l’Iran qui accepte de rouvrir Ormuz
Transformation digitale: inwi accompagne la CCIS de Rabat-Salé-Kénitra
Home GITEX AFRICA 2026Transformation digitale: inwi accompagne la CCIS de Rabat-Salé-Kénitra
GITEX AFRICA 2026

Transformation digitale: inwi accompagne la CCIS de Rabat-Salé-Kénitra

by Ismail Saraoui
written by Ismail Saraoui

À l’occasion du grand rendez-vous continental de l’innovation technologique, GITEX Africa 2026, qui se tient à Marrakech, Inwi poursuit sa stratégie d’accompagnement du tissu économique national. Dans ce sens, l’opérateur global a signé un partenariat stratégique avec la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services (CCIS) de la région Rabat‑Salé‑Kénitra, dans le sillage d’une dynamique plus large visant à accélérer la transformation digitale des entreprises marocaines et à renforcer la compétitivité des territoires.

À travers cette convention, les deux partenaires affichent une ambition commune : faciliter l’accès des commerçants, des TPE et des PME de la région Rabat-Salé-Kénitra aux technologies numériques. Dans un contexte où la digitalisation devient un facteur clé de compétitivité, l’objectif est de démocratiser l’accès aux solutions de connectivité performantes et de permettre aux entrepreneurs de moderniser leurs outils de travail. Pour l’opérateur, cette démarche s’inscrit dans une conviction stratégique : la transformation digitale constitue aujourd’hui l’un des leviers essentiels de la souveraineté économique du Maroc.

Concrètement, ce partenariat permettra aux entreprises membres de la chambre de bénéficier d’un ensemble d’offres télécoms — mobile, fixe et internet — à des tarifs préférentiels. L’objectif est de mettre à la disposition des professionnels des services de communication fiables, adaptés à leurs besoins opérationnels et capables d’accompagner la croissance de leurs activités. Pour renforcer cette proximité avec les entrepreneurs, un dispositif d’accompagnement multicanal sera également déployé, permettant aux entreprises de bénéficier d’un suivi personnalisé et de solutions adaptées à leur réalité économique.

Lire aussi I 5G industrielle: inwi lève le voile sur son nouveau chantier au GITEX 2026

Au-delà de la connectivité, la convention prévoit également l’organisation d’un programme de formation destiné aux dirigeants et aux équipes des entreprises membres. Ces sessions porteront notamment sur les nouvelles opportunités offertes par le cloud computing, les solutions d’hébergement, ainsi que les enjeux de cybersécurité pour les TPE et les PME. Les commerçants pourront également se familiariser avec les solutions de paiement digital et les services financiers numériques, notamment ceux proposés via la plateforme inwi Money.

L’opérateur entend aussi contribuer à renforcer la résilience numérique du tissu entrepreneurial régional tout en accompagnant la montée en compétences des acteurs économiques. L’enjeu est double : améliorer la productivité des entreprises et leur permettre de s’adapter à un environnement économique de plus en plus digitalisé.

Lire aussi I Le GITEX Africa Morocco ouvre ses portes à Marrakech

Cette convention est de nature à servir de modèle pour des initiatives similaires dans le Royaume. Inwi envisage en effet d’étendre ce type de partenariat à d’autres CCIS dans les différentes régions du Maroc. Une stratégie qui confirme la volonté de l’opérateur de jouer un rôle actif dans la transformation numérique du pays et dans le renforcement de l’écosystème entrepreneurial national.

En consolidant ses collaborations avec les acteurs institutionnels et économiques locaux, Inwi réaffirme ainsi sa position d’opérateur engagé au service du développement économique territorial et de la modernisation du tissu productif marocain.

Vous aimerez aussi

Le Maroc et l’UE veulent booster leur coopération en matière du numérique

Le gaming a le vent en poupe au GITEX Africa

Souveraineté numérique: dialogue stratégique entre Maroc Telecom et la Commission européenne

Maroc: Ericsson et Orange s’allient pour le déploiement de la 5G industrielle

Mme Seghrouchni: la technologie doit servir le «bien commun à l’échelle globale»

Maroc Telecom expose son écosystème technologique au GITEX Africa