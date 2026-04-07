Transformation digitale: inwi accompagne la CCIS de Rabat-Salé-Kénitra

À l’occasion du grand rendez-vous continental de l’innovation technologique, GITEX Africa 2026, qui se tient à Marrakech, Inwi poursuit sa stratégie d’accompagnement du tissu économique national. Dans ce sens, l’opérateur global a signé un partenariat stratégique avec la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services (CCIS) de la région Rabat‑Salé‑Kénitra, dans le sillage d’une dynamique plus large visant à accélérer la transformation digitale des entreprises marocaines et à renforcer la compétitivité des territoires.

À travers cette convention, les deux partenaires affichent une ambition commune : faciliter l’accès des commerçants, des TPE et des PME de la région Rabat-Salé-Kénitra aux technologies numériques. Dans un contexte où la digitalisation devient un facteur clé de compétitivité, l’objectif est de démocratiser l’accès aux solutions de connectivité performantes et de permettre aux entrepreneurs de moderniser leurs outils de travail. Pour l’opérateur, cette démarche s’inscrit dans une conviction stratégique : la transformation digitale constitue aujourd’hui l’un des leviers essentiels de la souveraineté économique du Maroc.

Concrètement, ce partenariat permettra aux entreprises membres de la chambre de bénéficier d’un ensemble d’offres télécoms — mobile, fixe et internet — à des tarifs préférentiels. L’objectif est de mettre à la disposition des professionnels des services de communication fiables, adaptés à leurs besoins opérationnels et capables d’accompagner la croissance de leurs activités. Pour renforcer cette proximité avec les entrepreneurs, un dispositif d’accompagnement multicanal sera également déployé, permettant aux entreprises de bénéficier d’un suivi personnalisé et de solutions adaptées à leur réalité économique.

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Au-delà de la connectivité, la convention prévoit également l’organisation d’un programme de formation destiné aux dirigeants et aux équipes des entreprises membres. Ces sessions porteront notamment sur les nouvelles opportunités offertes par le cloud computing, les solutions d’hébergement, ainsi que les enjeux de cybersécurité pour les TPE et les PME. Les commerçants pourront également se familiariser avec les solutions de paiement digital et les services financiers numériques, notamment ceux proposés via la plateforme inwi Money.

L’opérateur entend aussi contribuer à renforcer la résilience numérique du tissu entrepreneurial régional tout en accompagnant la montée en compétences des acteurs économiques. L’enjeu est double : améliorer la productivité des entreprises et leur permettre de s’adapter à un environnement économique de plus en plus digitalisé.

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Cette convention est de nature à servir de modèle pour des initiatives similaires dans le Royaume. Inwi envisage en effet d’étendre ce type de partenariat à d’autres CCIS dans les différentes régions du Maroc. Une stratégie qui confirme la volonté de l’opérateur de jouer un rôle actif dans la transformation numérique du pays et dans le renforcement de l’écosystème entrepreneurial national.

En consolidant ses collaborations avec les acteurs institutionnels et économiques locaux, Inwi réaffirme ainsi sa position d’opérateur engagé au service du développement économique territorial et de la modernisation du tissu productif marocain.