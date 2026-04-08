Le Maroc et l’UE veulent booster leur coopération en matière du numérique

Le Maroc et l’Union européenne (UE) ont lancé, mercredi 8 avril à Marrakech, un dialogue stratégique dédié au numérique, visant à renforcer leur coopération dans des domaines clés, tels que l’Intelligence artificielle (IA), les infrastructures numériques et l’innovation.

Portée par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, cette initiative, dont le coup d’envoi a été donné dans le cadre de la 4e édition du GITEX Africa Morocco (7-9 avril), reflète une vision commune orientée vers le développement de solutions fondées sur la donnée et l’IA, au service d’une économie numérique inclusive et centrée sur les citoyens.

Lancé par la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fellah Seghrouchni, et la vice-présidente exécutive de la Commission européenne chargée de la Souveraineté technologique, de la Sécurité et de la Démocratie, Henna Virkkunen, ce cadre de concertation s’inscrit dans une dynamique de partenariat stratégique renforcé entre le Maroc et l’UE.

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Il ambitionne de consolider les capacités mutuelles du Maroc et de l’UE à travers une coopération élargie couvrant notamment le soutien aux startups, le déploiement d’infrastructures numériques sécurisées et le renforcement de l’interopérabilité entre les systèmes.

Mme Seghrouchni a déclaré, à cette occasion, que ce dialogue traduit une volonté commune de hisser la coopération maroco-européenne à un niveau supérieur dans les domaines du numérique et de l’IA, mettant en avant l’importance de structurer des écosystèmes numériques solides et interconnectés, favorisant l’émergence de startups et le renforcement des capacités nationales en matière d’innovation.

Elle a également insisté sur la nécessité d’une coopération renforcée en matière d’infrastructures numériques sécurisées, de gouvernance digitale et d’interopérabilité, en adéquation avec les priorités de la stratégie « Maroc Digital 2030 ».

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De son côté, Mme Virkkunen a affirmé que le lancement de ce dialogue marque une étape importante dans le partenariat stratégique entre l’UE et le Maroc, relevant qu’il permettra de générer des retombées concrètes au profit des entreprises, des startups, des instituts de recherche et des différents acteurs du numérique.

Elle a fait remarquer que ce cadre de coopération contribuera notamment à renforcer les liens entre les écosystèmes d’innovation des deux parties, en particulier dans le domaine de l’IA, à travers une collaboration accrue entre les fabriques d’IA de l’UE et les acteurs marocains, favorisant ainsi le développement de projets communs et le partage de connaissances.

Parallèlement au lancement du dialogue au sujet du numérique, Mmes Seghrouchni et Virkkunen ont signé un accord sur les écosystèmes d’IA pour l’innovation et la première mise en œuvre opérationnelle de cet accord.

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En outre, quatre centres européens de supercalcul (BSC, CINECA, GENCI et LUMI) ont signé une lettre d’intention avec l’Université polytechnique Mohammed VI (UM6P), qui héberge le supercalculateur le plus puissant du continent africain, Toubkal.

À travers ce cadre, le ministère contribue activement à faire émerger des projets concrets, tout en inscrivant son action dans la vision « AI Made in Morocco », orientée vers des solutions souveraines, utiles et adaptées aux enjeux économiques et sociaux du Royaume.