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E-paiements: Al Barid Bank et Chari signent un partenariat stratégique

by Challenge
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Le groupe Al Barid Bank et Chari, établissement de paiement innovant au Maroc, ont conclu un partenariat stratégique portant sur l’accélération de la digitalisation des paiements et à renforcer l’inclusion financière à l’échelle nationale, en facilitant l’accès aux solutions de paiement électronique auprès des commerçants.

Ce partenariat global s’articule autour de deux axes majeurs couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur des paiements: l’acquisition monétique et la distribution de services de paiement et de gestion des flux financiers.

«Cette collaboration illustre notre engagement à soutenir l’innovation financière et à promouvoir l’inclusion. En nous associant à Chari, le groupe Al Barid Bank renforce son rôle d’acteur clé dans la modernisation des paiements au Maroc», déclare Al Amine Nejjar, Président du Directoire d’Al Barid Bank.

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Grâce à ce partenariat, Chari distribuera les solutions d’acceptation de Barid Cash (TPE, SoftPOS, e-commerce). Deusio, les plateformes technologiques seront interconnectées pour permettre les paiements en ligne nationaux et internationaux, Tertio, les commerçants bénéficieront d’un accompagnement complet, de l’onboarding au support opérationnel.

Ce modèle permet de combiner la puissance du réseau physique de Barid Cash avec l’agilité technologique de Chari. «Avec Al Barid Bank et Barid Cash, nous créons un écosystème complet, capable de répondre aux besoins du terrain, du cash au digital», assure Ismael Belkhayat, Directeur Général de Chari, qui ambitionne de construire «l’infrastructure financière de référence pour les commerçants au Maroc».

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Le partenariat couvre également les opérations d’encaissement et de décaissement via les canaux physiques et digitaux de Barid Cash. Chari pourra ainsi proposer à ses utilisateurs des paiements cash en agence, des virements et décaissements sécurisés et une gestion fluide des flux entre clients, commerçants et partenaires.

En combinant leurs expertises, Chari et Al Barid Bank ambitionnent d’accélérer l’adoption du paiement digital au Maroc et de faciliter l’accès aux services financiers pour les commerçants et les populations peu bancarisées, en conformité avec les standards internationaux. Pour ce faire, Al Barid Bank met à la disposition de Chari son infrastructure de paiement avec les réseaux de paiement Visa et Mastercard.

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