Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Les prix à la consommation enregistrent une baisse de 0,6% en février 
Partenariat entre TotalEnergies et Al Barid Bank en matière des paiements par carte
Coup de tonnerre. Le Sénégal déclaré forfait en finale de la CAN-2025, le Maroc vainqueur 3-0
Hydrocarbures: le gouvernement vole au secours des transporteurs
La 5G démarre en force au Maroc !
Les Etats-Unis sollicitent le Maroc pour les engrais
Othman Ktiri, un Marocain à la tête d’un empire européen de la mobilité
Maroc: la banque centrale table sur une croissance à 5,6% en 2026
Les banques déclarent lundi 23 mars jour férié
Bank Al-Maghrib maintient le taux directeur inchangé
Home Challenge newsPaiement électroniquePartenariat entre TotalEnergies et Al Barid Bank en matière des paiements par carte
Paiement électronique

Partenariat entre TotalEnergies et Al Barid Bank en matière des paiements par carte

by Challenge
written by Challenge
Al Amine Nejjar, Président du Directoire d’Al Barid Bank (à gauche), et Abdesslam Rhnimi, Directeur Général de TotalEnergies Marketing Maroc

TotalEnergies Marketing Maroc et Al Barid Bank ont signé une convention de partenariat stratégique visant à rapprocher les services financiers du quotidien des Marocains, en s’appuyant sur le réseau national de stations-service TotalEnergies.

Cet accord prévoit le déploiement de solutions de paiement par carte, notamment via des terminaux de paiement électronique (TPE) et des solutions SoftPOS (application installée sur smartphone du commerçant qui fonctionne comme un TPE pour les paiements sans contact) proposés par Barid Cash, filiale d’Al Barid Bank, ainsi que l’installation de guichets automatiques bancaires et de points de vente Barid Cash dans certaines stations-service.

L’objectif est de proposer des services financiers de proximité dans des lieux à forte fréquentation, au bénéfice des citoyens et des professionnels.

Lire aussi | Coup de tonnerre. Le Sénégal déclaré forfait en finale de la CAN-2025, le Maroc vainqueur 3-0

Le partenariat inclut également la mise en place d’offres bancaires et de financement dédiées aux collaborateurs de TotalEnergies Marketing Maroc et aux gérants de stations-service, ainsi que des actions en faveur de la bancarisation des collaborateurs des stations.

Cette association renforce «notre engagement en faveur de la proximité et de l’inclusion financière » et «illustre notre volonté de proposer, au-delà de l’énergie, des services utiles et accessibles au plus grand nombre », déclare Abdesslam Rhnimi, Directeur Général chez TotalEnergies Marketing Maroc.

De son côté, Al Amine Nejjar, Président du Directoire d’Al Barid Bank, assure qu’en investissant des lieux de vie à forte fréquentation, «nous rapprochons concrètement la banque du quotidien des Marocains et accélérons la digitalisation des paiements au service de l’inclusion financière».

Lire aussi | La 5G démarre en force au Maroc !

À travers ce partenariat, les deux parties confirment leur engagement commun en faveur de l’innovation, de la proximité et de l’inclusion financière, au service du développement économique et social du Royaume, souligne un communiqué.

Vous aimerez aussi

CDM Pay hérite d’une partie du portefeuille de CMI

Damane Cash reprend une partie du portefeuille commerçants du CMI

TPE: NAPS s’associe à des sociétés de change de devises

Barid Cash se lance dans l’acquisition TPE et e-commerce

L’APEP renouvelle sa gouvernance pour 2025-2028

Paiement par carte bancaire: une nouvelle ère au Maroc