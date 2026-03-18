Partenariat entre TotalEnergies et Al Barid Bank en matière des paiements par carte

TotalEnergies Marketing Maroc et Al Barid Bank ont signé une convention de partenariat stratégique visant à rapprocher les services financiers du quotidien des Marocains, en s’appuyant sur le réseau national de stations-service TotalEnergies.

Cet accord prévoit le déploiement de solutions de paiement par carte, notamment via des terminaux de paiement électronique (TPE) et des solutions SoftPOS (application installée sur smartphone du commerçant qui fonctionne comme un TPE pour les paiements sans contact) proposés par Barid Cash, filiale d’Al Barid Bank, ainsi que l’installation de guichets automatiques bancaires et de points de vente Barid Cash dans certaines stations-service.

L’objectif est de proposer des services financiers de proximité dans des lieux à forte fréquentation, au bénéfice des citoyens et des professionnels.

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Le partenariat inclut également la mise en place d’offres bancaires et de financement dédiées aux collaborateurs de TotalEnergies Marketing Maroc et aux gérants de stations-service, ainsi que des actions en faveur de la bancarisation des collaborateurs des stations.

Cette association renforce «notre engagement en faveur de la proximité et de l’inclusion financière » et «illustre notre volonté de proposer, au-delà de l’énergie, des services utiles et accessibles au plus grand nombre », déclare Abdesslam Rhnimi, Directeur Général chez TotalEnergies Marketing Maroc.

De son côté, Al Amine Nejjar, Président du Directoire d’Al Barid Bank, assure qu’en investissant des lieux de vie à forte fréquentation, «nous rapprochons concrètement la banque du quotidien des Marocains et accélérons la digitalisation des paiements au service de l’inclusion financière».

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À travers ce partenariat, les deux parties confirment leur engagement commun en faveur de l’innovation, de la proximité et de l’inclusion financière, au service du développement économique et social du Royaume, souligne un communiqué.