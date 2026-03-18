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Les prix à la consommation enregistrent une baisse de 0,6% en février 

by Challenge
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L’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré, en février dernier, une baisse de 0,6% comparativement au même mois de l’année précédente, indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Quant à l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, il aurait connu une hausse de 0,2% par rapport au mois de janvier 2026 et une baisse de 1,2% par rapport au mois de février 2025, précise le HCP dans une note d’information relative à l’IPC de février 2026.

L’évolution de février est la conséquence de la baisse de l’indice des produits alimentaires de 2% et de la hausse de celui des produits non alimentaires de 0,4%.Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 2,7% pour le « Transport » à une hausse de 3,8% pour les « Biens et services divers », précise la même source.

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Comparé au mois de janvier 2026, l’IPC a connu, en février, une hausse de 0,5%, résultant de la hausse de 0,8% de l’indice des produits alimentaires et de la hausse de 0,3% de l’indice des produits non alimentaires.

Les hausses des produits alimentaires observées entre janvier et février 2026 concernent principalement les « Poissons et fruits de mer » avec 4,5%, les « Fruits » avec 2,1%, les « Viandes » avec 1,6%, les « Légumes » avec 1,0% et le « Lait, fromage et œufs » et le « Café, thé et cacao » avec 0,4%.

En revanche, les prix ont diminué de 2,2% pour les « Huiles et graisses » et de 0,4% pour les « Eaux minérales, boissons rafraichissantes, jus de fruits et de légumes ». Pour les produits non alimentaires, la hausse a concerné principalement les prix des « Carburants » avec 3,1%.

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Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Oujda et Tanger avec 1,4%, à Tétouan avec 1,2%, à Fès, Kénitra et Al-hoceima avec 0,7%, à Beni-Mellal avec 0,6%, à Agadir, Meknès et Dakhla avec 0,5% et à Casablanca, Rabat et Settat avec 0,3%. À l’inverse, des baisses ont été enregistrées à Safi avec 0,4% et à Guelmim et Errachidia avec 0,2%.

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