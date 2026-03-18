«Invest in Morocco Webinary»: Bank of Africa souligne le rôle des Marocains du Monde

Bank of Africa a organisé, le lundi 16 mars, la première édition de sa nouvelle série de webinaires intitulée «Invest in Morocco Webinary», en partenariat avec l’initiative Morocco’s 40 under 40. Cet événement digital a réuni une cinquantaine de participants autour d’une thématique stratégique: l’investissement au Maroc et l’implication des talents de Marocains du Monde dans le développement du Royaume.

Dans la lignée du Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, appelant à une mobilisation des acteurs étatiques et privés, l’implication des Marocains du monde s’impose comme un levier stratégique du développement national. Au-delà du lien affectif qui unit la diaspora à son pays d’origine, il s’agit de reconnaître et d’activer pleinement son potentiel en tant que réservoir de compétences, vecteur d’investissement, relais d’influence et passerelle naturelle entre le Maroc et les grands écosystèmes internationaux.

C’est dans cette perspective que s’inscrit cet événement, conçu comme un espace de convergence et d’action, avec pour objectifs de créer des ponts concrets entre talents marocains du monde, entrepreneurs, institutions et partenaires financiers autour d’opportunités réelles d’investissement et de croissance au Maroc, partager des clés de décisions stratégiques & des expériences actionables, ainsi que mettre en avant le rôle de l’écosystème dans la réussite entrepreneuriale.

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Pour Bank of Africa, cet événement réaffirme son positionnement de banque partenaire de référence pour les MRE investisseurs, un engagement porté depuis 2012 à travers des dispositifs à fort impact tels que les Séminaires Régionaux d’Investissement organisés chaque été en partenariat avec MFM Radio dans plusieurs régions du Royaume ; Les Rencontres économiques des MRE co-organisées avec la Fondation des Trophées Marocains du Monde dans plusieurs capitales européennes ; Le partenariat avec le Forum Économique des Marocains du Monde, organisé annuellement à Marrakech…

Modérée par Badr Boussabat, Président & Co-Founder de Morocco’s 40 under 40, la session a bénéficié de l’intervention de figures clés de l’écosystème financier et institutionnel, à l’image de Brahim Benjelloun Touimi, Administrateur Directeur Général de Bank of Africa, Ali Mehrez, Senior Manager Diaspora, partnerships & coordination à l’AMDIE, et Mamoun Tahri Joutei, Directeur Central en charge du Pôle Intelligence Economique et Développement Durable à Bank of Africa.

La session a également été marquée par les témoignages inspirants de leaders des cohortes Morocco’s 40 under 40, notamment Mme Manal Rommani (ADP), Nadir Tayach (Naali) eT Safir Hanafi (Pillqare), qui ont partagé leurs expériences concrètes en tant qu’entrepreneurs.

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Au-delà de cette première édition réussie, ce webinaire marque le lancement d’une série de rencontres digitales destinées à renforcer durablement la synergie entre les talents marocains à l’international et le développement économique du pays.

Par cette initiative, Bank of Africa réaffirme son rôle de catalyseur stratégique dans l’accompagnement des MRE investisseurs et renforce la volonté de la Banque de se positionner comme le trait d’union indispensable entre les compétences mondiales et les ambitions de croissance du Royaume, assurant ainsi un soutien de proximité et des solutions de financement adaptées aux entrepreneurs de demain.