Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Casablanca Finance City crée 7.000 nouveaux emplois en 2025
«Invest in Morocco Webinary»: Bank of Africa souligne le rôle des Marocains du Monde
Les prix à la consommation enregistrent une baisse de 0,6% en février 
Partenariat entre TotalEnergies et Al Barid Bank en matière des paiements par carte
Coup de tonnerre. Le Sénégal déclaré forfait en finale de la CAN-2025, le Maroc vainqueur 3-0
Hydrocarbures: le gouvernement vole au secours des transporteurs
La 5G démarre en force au Maroc !
Les Etats-Unis sollicitent le Maroc pour les engrais
Othman Ktiri, un Marocain à la tête d’un empire européen de la mobilité
Maroc: la banque centrale table sur une croissance à 5,6% en 2026
Home ActualitésScannerCasablanca Finance City crée 7.000 nouveaux emplois en 2025
Scanner

Casablanca Finance City crée 7.000 nouveaux emplois en 2025

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Le hub Casablanca Finance City est-il enfin en train de prendre son envol ? Seize ans après sa création dans le cadre d’un partenariat public-privé visant à positionner Casablanca comme un centre financier régional en Afrique, CFC confirme à fin 2025 son statut de pôle économique et financier majeur, notamment sur le registre de la création d’emplois.

Certes, on est encore loin des 80.000 emplois annoncés il y a quelques années par son directeur général Said Ibrahimi, mais avec près de 7.000 nouveaux emplois créés en 2025 par les entreprises ayant le label CFC, et qui ont dépassé désormais la barre des 230 unités, Casablanca Finance City confirme le net redressement de son bilan « social » après une première décennie un peu timide sur ce registre.

À fin 2025, ce sont autour de 30.000 emplois créés en cumulé par les sociétés qui y ont pris quartier en y implantant qui un siège, qui une filiale, qui une plateforme offshore, qui une succursale ou encore qui une tête de pont continentale ou régionale.

Lire aussi | Bank of Africa participe au financement du programme Noor Atlas

A en croire des observateurs avertis, cette tendance devrait s’accélérer au cours des prochaines années grâce au lancement, depuis 2024, de plusieurs nouveaux bâtiments (dont notamment plusieurs tours de grande hauteur), venant enrichir de façon substantielle l’offre en superficies à usage de bureaux au sein de CFC.

D’ailleurs, l’Agence de l’Urbanisation et de Développement d’Anfa (AUDA) a amorcé dès le premier semestre 2025 la commercialisation des terrains de la troisième tranche, dont une partie est estampillée CFC. Une opération qui a été couronnée d’un grand succès commercial et qui devrait déboucher sur l’injection, au sein du hub CFC, de dizaines de milliers de m² additionnels à partir de fin 2027.

Vous aimerez aussi

Le groupe français Dushow quitte le Maroc

Living Fish étend son unité de production à Nouaceur

Le groupe Alami du textile dans la tourmente

Le Groupe SG accélère le développement de ses plateformes technologiques au Maroc

TOFCO MAROC investit 100 MDH dans une usine à Jorf Lasfar

Nouvelle clinique de CIM Santé à Marrakech : un blocage administratif qui dure...