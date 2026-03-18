Casablanca Finance City crée 7.000 nouveaux emplois en 2025

Le hub Casablanca Finance City est-il enfin en train de prendre son envol ? Seize ans après sa création dans le cadre d’un partenariat public-privé visant à positionner Casablanca comme un centre financier régional en Afrique, CFC confirme à fin 2025 son statut de pôle économique et financier majeur, notamment sur le registre de la création d’emplois.

Certes, on est encore loin des 80.000 emplois annoncés il y a quelques années par son directeur général Said Ibrahimi, mais avec près de 7.000 nouveaux emplois créés en 2025 par les entreprises ayant le label CFC, et qui ont dépassé désormais la barre des 230 unités, Casablanca Finance City confirme le net redressement de son bilan « social » après une première décennie un peu timide sur ce registre.

À fin 2025, ce sont autour de 30.000 emplois créés en cumulé par les sociétés qui y ont pris quartier en y implantant qui un siège, qui une filiale, qui une plateforme offshore, qui une succursale ou encore qui une tête de pont continentale ou régionale.

Lire aussi | Bank of Africa participe au financement du programme Noor Atlas

A en croire des observateurs avertis, cette tendance devrait s’accélérer au cours des prochaines années grâce au lancement, depuis 2024, de plusieurs nouveaux bâtiments (dont notamment plusieurs tours de grande hauteur), venant enrichir de façon substantielle l’offre en superficies à usage de bureaux au sein de CFC.

D’ailleurs, l’Agence de l’Urbanisation et de Développement d’Anfa (AUDA) a amorcé dès le premier semestre 2025 la commercialisation des terrains de la troisième tranche, dont une partie est estampillée CFC. Une opération qui a été couronnée d’un grand succès commercial et qui devrait déboucher sur l’injection, au sein du hub CFC, de dizaines de milliers de m² additionnels à partir de fin 2027.