Energie

Bank of Africa participe au financement du programme Noor Atlas

Bank of Africa a annoncé, mardi 10 mars, sa participation au financement et à l’arrangement du projet Noor Atlas, un programme stratégique de développement d’infrastructures solaires photovoltaïques au Maroc.

Ce projet d’envergure consiste en le développement, la construction, la mise en service, l’exploitation et la maintenance de six centrales solaires photovoltaïques, situées dans les localités de Ain Beni Mathar, Bouanane, Boudnib, Enjil, Tan-Tan et Tata, indique la banque dans un communiqué.

Porté par Masen en qualité de sponsor, le projet représente un investissement global d’environ 2,8 milliards de dirhams. Le financement repose sur une structuration hybride et innovante, combinant des prêts accordés par Bank of Africa et par MASEN, ces derniers étant issus de financements concessionnels octroyés par KfW (Banque allemande de développement) et la Banque européenne d’investissement.

Lire aussi | Programme Noor Atlas : ONEE et MASEN lancent des chantiers solaires

L’électricité produite par les différentes centrales sera commercialisée auprès de l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable, dans le cadre de contrats d’achat d’électricité à long terme.

Le closing financier du projet a été réalisé le 13 janvier 2026, marquant une étape déterminante dans la concrétisation de ce programme structurant pour le développement des énergies renouvelables au Maroc.

À travers cette opération, Bank of Africa réaffirme son engagement en faveur du financement de projets structurants et durables et confirme son rôle de partenaire de référence dans l’accompagnement des initiatives contribuant à la transition énergétique du Royaume.

Lire aussi I GNL: le Maroc à l’heure du grand alignement mondial 

L’Office national de l’électricité et de l’éau Potable (ONEE) et Masen (Agence marocaine pour l’énergie durable), ont annoncé, vendredi dernier, la signature des contrats d’achat d’électricité (Power Purchase Agreements – PPA) pour ledit programme, qui a une capacité cumulée installée de 305 MW.

La construction sera confiée à des consortiums réunissant entreprises marocaines et européennes, favorisant le transfert de savoir-faire, le développement du tissu industriel national et la création d’emplois locaux. La mise en service est prévue à partir de juillet 2027

