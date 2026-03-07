Programme Noor Atlas : ONEE et MASEN lancent des chantiers solaires

L’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) et l’Agence Marocaine pour l’Énergie Durable (MASEN) ont annoncé la signature des contrats d’achat d’électricité (Power Purchase Agreements – PPA) pour le Programme Solaire Photovoltaïque Noor Atlas, ainsi que le démarrage des travaux de construction.

Concrètement, ce projet structurant prévoit la réalisation de six centrales solaires réparties sur différentes régions du Royaume, à savoir Ain Béni Mathar (Jerada), Boudnib (Errachidia), Bouanane (Figuig), Enjil (Boulemane), Tata et Tan-Tan. La capacité installée cumulée atteindra 305 MW, avec une exploitation et une maintenance assurées par MASEN en mode EPC, selon un communiqué conjoint. Aussi, le financement repose sur une combinaison de prêts concessionnels octroyés par la KfW et la Banque Européenne d’Investissement, complétés par un financement commercial de Bank of Africa.

La construction sera confiée à des consortiums réunissant entreprises marocaines et européennes, favorisant le transfert de savoir-faire, le développement du tissu industriel national et la création d’emplois locaux. La mise en service est prévue à partir de juillet 2027. Les centrales Noor Atlas contribueront à renforcer l’approvisionnement en électricité renouvelable, améliorer la qualité de service régional et réduire les émissions de gaz à effet de serre, en ligne avec les orientations stratégiques du Maroc en matière de transition énergétique et de développement durable.