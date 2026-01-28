Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Le Parc Industriel Ain Johra se met à l’énergie solaire
Toyota conserve son rang de premier constructeur mondial
Immobilier au Maroc: le bilan 2025 de Mubawab
Sa Majesté le Roi préside une réunion sur Nador West Med
RNI: Mohamed Chaouki seul candidat à la succession d’Akhannouch
Ryanair prévoit un accès internet gratuit à bord des avions « dans 4 ou 5 ans »
Averses, fortes pluies et rafales de vent dans plusieurs provinces
RISMA: 450 MDH pour capter la vague touristique marocaine
Noor Taroudant: lancement imminent de la construction
Forum interparlementaire franco-marocain: Larcher et Braun‐Pivet attendus à Rabat
Home Challenge newsEnergie solaireNoor Taroudant: lancement imminent de la construction
Energie solaire

Noor Taroudant: lancement imminent de la construction

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Annoncé pour 2024, le premier coup de pioche de la station solaire Noor Taroudant est enfin imminent. Le développeur de ce projet désigné en 2022 par l’Agence Marocaine pour l’Energie Durable (MASEN) dans le cadre d’une consultation internationale, en l’occurrence AMEA POWER, s’apprête à lancer les travaux de construction, alors que les autorisations environnementales sont en cours d’obtention.

Il faut dire, que depuis que ce projet avait été intégré en 2018 par MASEN au sein du programme « Noor PV II » qui compte huit autres centrales de production, la procédure d’acquisition des terrains par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, a duré de longs mois pour libérer l’assiette foncière de près de 400 hectares nécessaires pour développer ce projet d’envergure.

Lire aussi | Barrages: le taux de remplissage a presque doublé en une année

Dotée d’une capacité nominale de 36 MWc, la future centrale solaire nécessitera une enveloppe d’investissement de plus de 200 millions de dirhams qui sera déployée en une seule phase et créera des dizaines de postes d’emploi pendant la période de construction.

Rappelons, qu’AMEA POWER est une filiale du groupe émirati NOWAIS. En 2022, ce développeur de projet d’énergies renouvelables, avait été sélectionné par MASEN pour développer et exploiter deux parcs solaires dont celui d’El Hajeb à la région de Fès-Meknès. Quant au programme Noor PV II, les autres centrales de production qui en font partie, outre celle de Taroudant, seront situées à Boujdour, Ain Beni Mathar, Sidi Bennour, Bejaad, Guercif et Kalaat Sraghna.

Vous aimerez aussi

Centrale Solaire: maintenance, une niche d’investissement qui passe sous les radars…

Le groupe de la famille Badaa s’offre deux centrales solaires de toiture

La société marocaine Ingtelma s’empare du contrat pour l’installation de centrales solaires dans...

La centrale solaire Noor III mise à l’arrêt jusqu’en novembre

Prêt vert. IFC et OCP signent un accord de 1 MMDH pour la...