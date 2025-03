Le groupe de la famille Badaa s’offre deux centrales solaires de toiture

Saray Immo, filiale de Riaya Industries (ex-Novatis) appartenant à la famille Badaa, a conclu le 2 mars un accord avec la société norvégienne Empower New Energy pour l’installation de deux centrales solaires. Ces dernières qui seront implantées sur les bâtiments de Saray Immo et le site de Tanakoo à Berrechid, permettront de réduire la dépendance aux énergies fossiles, stabiliser les coûts et renforcer l’autonomie énergétique du groupe familial.

Riaya Industries, à travers sa filiale Saray Immo, s’engage dans le secteur de l’énergie solaire en signant un partenariat stratégique avec la société norvégienne Empower New Energy. Ce partenariat vise à installer deux centrales solaires en toiture, renforçant ainsi l’engagement du groupe dans la transition énergétique.

Lire aussi | Laboratoires Afric-Phar. Anas Sefrioui place ses hommes

Détails du partenariat et de l’investissement

L’accord conclu avec Empower New Energy porte sur un contrat d’achat d’une durée de 12 ans et prévoit l’installation d’une capacité solaire combinée de 5,8 MWc. Les centrales seront installées sur les bâtiments de Saray Immo ainsi que sur le site de fabrication de la société sœur Tanakoo à Berrechid. L’investissement total dans ce projet s’élève à 3,5 millions de dollars. Empower New Energy financera, construira et exploitera ces deux centrales solaires, qui devraient produire environ 9600 mégawatheures (MWh) d’électricité par an et permettre une réduction des émissions de dioxyde de carbone d’environ 6000 tonnes par an.

Lire aussi | La famille Badaa se lance dans l’industrie du chocolat

Le groupe norvégien Empower New Energy a confié la mise en œuvre de ce projet à la filiale marocaine d’Azolis. Celle-ci a remporté les contrats EPC (conception, achat et construction du projet) ainsi que O&M (exploitation et maintenance du projet après sa construction), assurant ainsi la gestion complète de l’installation et de son entretien sur le long terme.

Lire aussi | Le groupe de la famille Badaa décroche un prêt de 150 millions de DH de la BERD

Une initiative stratégique pour Riaya Industries

Fondé en 2003 par le PDG Abdallah Badaa, Riaya Industries, anciennement connu sous le nom de Novatis, est un acteur majeur dans la fabrication de produits hygiéniques au Maroc, avec des marques populaires telles que Dalaa, Babidoo, Calin, Sanny, Nova et Mia. À travers cette initiative solaire, le groupe vise à réduire sa dépendance aux énergies fossiles, stabiliser ses coûts énergétiques et renforcer son autonomie en optant pour une source d’énergie renouvelable et compétitive.