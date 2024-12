Travaux nocturnes sur l’autoroute Casablanca-Berrechid : voici les itinéraires à éviter

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) a annoncé la réalisation de travaux de pose d’une passerelle pour piétons au niveau du Point Kilométrique (PK) 32 de l’autoroute Casablanca-Berrechid.

Ces travaux, qui s’inscrivent dans le cadre des dernières étapes du projet de triplement de cette autoroute, auront lieu durant la nuit du mardi 3 décembre 2024, à partir de 22h00, jusqu’au mercredi 4 décembre 2024, à 6h00 du matin.

Suspension temporaire de la circulation

Pendant cette période, la circulation sera provisoirement suspendue entre les échangeurs Berrechid-Nord et Berrechid-Sud. ADM encourage les usagers à anticiper leurs déplacements en empruntant des itinéraires alternatifs.

Itinéraires de déviation proposés :

Marrakech vers Casablanca : Quitter l’autoroute à l’échangeur Berrechid-Sud et suivre la Route Nationale N°11 pour rejoindre l’autoroute à Berrechid-Nord.

: Quitter l’autoroute à l’échangeur Berrechid-Sud et suivre la Route Nationale N°11 pour rejoindre l’autoroute à Berrechid-Nord. Route Nationale N°11/Berrechid vers Casablanca : Rejoindre l’autoroute à l’échangeur Berrechid-Nord.

: Rejoindre l’autoroute à l’échangeur Berrechid-Nord. Marrakech vers Beni Mellal : Quitter l’autoroute à Berrechid-Sud, emprunter la Route Nationale N°11, puis rejoindre l’autoroute à Ben Ahmed.

: Quitter l’autoroute à Berrechid-Sud, emprunter la Route Nationale N°11, puis rejoindre l’autoroute à Ben Ahmed. Beni Mellal vers Marrakech : Quitter l’autoroute à Ben Ahmed, suivre la Route Nationale N°11, puis rejoindre l’autoroute à Berrechid-Sud.

: Quitter l’autoroute à Ben Ahmed, suivre la Route Nationale N°11, puis rejoindre l’autoroute à Berrechid-Sud. Casablanca vers Marrakech : Quitter l’autoroute à Berrechid-Nord et suivre la Route Nationale N°11 pour rejoindre l’autoroute à Berrechid-Sud.

: Quitter l’autoroute à Berrechid-Nord et suivre la Route Nationale N°11 pour rejoindre l’autoroute à Berrechid-Sud. Casablanca vers Beni Mellal : Quitter l’autoroute à Berrechid-Nord, emprunter la Route Nationale N°11, puis rejoindre l’autoroute à Ben Ahmed.

Signalisation et sécurité

ADM assure que des dispositifs de signalisation provisoire seront installés pour orienter les usagers et garantir leur sécurité. La société s’excuse pour les désagréments occasionnés et souligne que ces travaux visent à améliorer la qualité des infrastructures et des services proposés aux usagers.