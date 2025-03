Nador West Med. SBTX, fondé par Abdenbi Bioui, remporte le marché pour l’aménagement de la zone d’activités

Le groupe de BTP basé à Oujda, fondé par Abdenbi Bioui, actuellement incarcéré, a été choisi pour effectuer les travaux d’aménagement et de viabilisation de la tranche prioritaire de la zone d’activités du complexe industrialo-portuaire de Nador West Med. À la suite d’un appel d’offres international piloté par la Banque Africaine de Développement (BAD) qui finance le projet, SBTX (anciennement Bioui BTP) a remporté le contrat d’un montant de 367 millions de DH, devant trois autres grands noms du secteur.

La Société Bioui Travaux (SBTX), fondée en 1999 par Abdenbi Bioui et actuellement en détention depuis décembre 2023, a été retenue pour réaliser les travaux d’aménagement et de viabilisation de la tranche prioritaire (phase I-Zone Industrielle) de la zone d’activités du complexe industrialo-portuaire de Nador West Med. Cette société, anciennement connue sous le nom de Bioui BTP, a été rebaptisée SBTX après un remaniement de sa gouvernance, suite à l’incarcération de l’ancien président de la région de l’Oriental dans le cadre de l’affaire « Escobar du Désert ». La société a été choisie à l’issue d’un appel d’offres international, lancé le 16 décembre 2024 par la Banque Africaine de Développement (BAD).

Sélection de SBTX pour les travaux d’aménagement

Le 7 mars 2025, SBTX a remporté ce marché avec une offre financière de 367,69 millions de DH HT, devançant trois autres soumissionnaires. En deuxième position, le groupe marocain Société de travaux agricoles marocains (STAM) a proposé une offre de 369,75 millions de DH HT. Le groupe chinois China Road and Bridge Corporation (CRBC) a soumis une offre de 381,20 millions de DH HT, tandis que NGE Contracting a proposé un montant de 446,09 millions de DH HT.

Les travaux de SBTX incluront diverses tâches d’aménagement, à réaliser dans un délai de 18 mois à compter du 24 mars 2025. Cela comprendra les terrassements des voies et des plateformes, la construction de voiries, l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, ainsi que l’alimentation en eau potable et en incendie. En outre, SBTX sera responsable des réseaux électriques, des réseaux télécom et sûreté, de la construction d’une station d’épuration clé en main, ainsi que des travaux de protection et des aménagements divers, notamment la clôture et la signalisation horizontale et verticale.

Financements internationaux pour le projet

En juillet 2024, la Banque Africaine de Développement (BAD) a accordé un prêt de 120 millions d’euros à Nador West Med Bétoya Industriel & Logistic Zone, une filiale de Nador West Med, pour financer l’aménagement de la zone d’activité du port. Une partie de ce financement est destinée à couvrir le contrat attribué à SBTX. De plus, la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) a récemment accordé un prêt senior de 110 millions d’euros à la même filiale pour soutenir le développement de la zone économique du complexe portuaire. Ce soutien est le troisième de la BERD à ce complexe, après des financements en 2015 et 2022 pour la construction du port.

Le financement de la BERD bénéficie d’une garantie souveraine et inclut des subventions d’investissement de 5 millions d’euros de la BERD, 3 millions de dollars du Royaume-Uni via le Partenariat à fort impact sur l’action pour le climat (HIPCA), ainsi que 2,5 millions de dollars provenant du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), dans le cadre du programme de transfert de technologie environnementale (ENVITECC). Ces financements permettront de réaliser des travaux d’aménagement des plateformes industrielles et logistiques, de construire une station de dessalement d’eau de mer, deux stations de traitement des eaux usées (STEP) et d’installer des systèmes d’éclairage public économe en énergie.

Objectifs et impacts du projet

Le projet d’aménagement de la zone d’activité de Nador West Med a pour objectif de renforcer et diversifier l’offre portuaire du Maroc, consolidant ainsi son rôle en tant que plateforme logistique industrielle stratégique dans la Méditerranée occidentale. Il prévoit l’aménagement d’espaces économiques destinés à accueillir des unités industrielles et logistiques dans la zone portuaire, ainsi que la mise en place d’infrastructures telles que des systèmes d’éclairage public et des équipements électriques, ainsi que des stations de dessalement et de traitement des eaux usées.

Le projet a également pour but d’améliorer le climat des affaires, de générer des investissements significatifs et de stimuler le développement économique et social de la région de l’Oriental, notamment la province de Nador, avec la création de plus de 30 000 emplois à terme.

Le complexe Nador West Med dans la stratégie portuaire du Maroc

Le complexe industriel de Nador West Med s’inscrit dans le cadre de la stratégie portuaire du Maroc pour l’horizon 2030. Cette vision vise à renforcer l’intégration du système portuaire marocain dans le réseau régional de transport, à consolider la compétitivité de la chaîne logistique portuaire, et à accélérer le développement économique et social de la région de l’Oriental.

Depuis 2015, la Banque Africaine de Développement (BAD) a soutenu le projet, avec un premier financement de 112,8 millions d’euros pour la construction du port. En 2022, ce financement a été augmenté de 57 millions d’euros pour faire face aux impacts économiques de la crise sanitaire. En 2023, un nouveau financement de 200 millions d’euros a été approuvé pour la construction de l’autoroute Guercif-Nador, visant à renforcer l’attractivité et la compétitivité logistique de la région. Avec le projet actuel, la contribution totale de la BAD à ce programme multimodal atteint 489,86 millions d’euros.