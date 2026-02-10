Alertes
Portuaire

Marsa Maroc officialise son engagement au Liberia

Marsa Maroc et la National Port Authority of Liberia ont signé un contrat de gestion pour l’exploitation de deux jetées au port de Monrovia, «première étape d’un partenariat stratégique en vue d’une future concession pour un terminal polyvalent».

A travers sa filiale Marsa Maroc International Logistics (MMIL), l’opérateur portuaire national assurera des travaux de réhabilitation, mettra à disposition des équipements portuaires et apportera son expertise dans la manutention des vracs pour assurer l’exploitation des deux jetées, avec une mise en service progressive prévue à partir du premier semestre 2026.

La deuxième phase du partenariat consistera en la conclusion d’une concession pour le développement et l’exploitation d’un nouveau terminal polyvalent au port de Monrovia qui occupe une position centrale dans le paysage portuaire du Libéria, indique, mardi 10 février, un communiqué de Marsa Maroc, qui a décroché ce contrat suite à un appel d’offres international.

Principal port en eau profonde du pays, il concentre l’essentiel des opérations d’importation et d’exportation, faisant de lui la porte d’entrée maritime incontournable de l’économie libérienne. Ce projet contribuera à améliorer durablement les performances opérationnelles du port de Monrovia et à renforcer la compétitivité portuaire et logistique du Libéria, au service du développement économique du pays.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’une ambition commune portée par Marsa Maroc et la National Port Authority of Liberia, visant à moderniser et dynamiser les infrastructures portuaires du pays, en conjuguant l’expertise opérationnelle de Marsa Maroc et la vision stratégique de la National Port Authority of Liberia, d’après les explications de l’opérateur national.

Lors d’une récente session conjointe du Parlement libérien, le président Joseph Nyuma Boakai a mis en avant l’importance de la collaboration avec Marsa Maroc, dont l’engagement, a-t-il dit, inaugure «une phase profondément renouvelée pour les infrastructures maritimes», avec «des apports significatifs portant sur les équipements et les structures logistiques du port de Monrovia».

