Family Office: au-delà de la gestion, la question du contrôle [Par Fatima Zohra Bouzoubaa*]

Le terme « family office » circule dans les cercles financiers marocains. Il n’existe pas de cadre juridique dédié. Mais derrière ce vide réglementaire se cache une réalité plus complexe : un marché qui n’a pas encore atteint la masse critique, des familles qui s’organisent comme elles peuvent, et une culture de transmission qui commence à peine à se structurer.

Dans les grandes places financières, un family office est une entité privée dédiée à la gestion globale du patrimoine d’une famille fortunée — investissements, fiscalité, gouvernance, transmission intergénérationnelle. L’économie du modèle est exigeante : les coûts opérationnels atteignent en moyenne 3,2 millions de dollars par an selon JP Morgan Private Bank, ce qui suppose un patrimoine d’au moins 100 millions de dollars pour être viable. À ce niveau, la question n’est plus seulement celle de la gestion du patrimoine — mais celle du contrôle.

Séparer le droit pécuniaire du contrôle

La question centrale n’est pas celle de la gestion du patrimoine, mais celle du contrôle. Qui décide, dans la durée, de l’allocation du capital familial ? Dissocier le droit économique — percevoir des revenus, détenir des parts — du droit de contrôle — décider de la stratégie, protéger les actifs, arbitrer entre les héritiers. Cette séparation constitue le socle de la pérennité des grands groupes familiaux.

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LVMH en est l’illustration la plus connue. Bernard Arnault maintient le contrôle du groupe via une structure en cascade — Arnault Groupe, puis Christian Dior SE, puis LVMH — qui lui permet de conserver le pouvoir de décision même si sa participation économique directe est diluée. Des actionnaires minoritaires bénéficient de la performance sans jamais accéder au levier stratégique.

La famille Mulliez incarne l’un des modèles de gouvernance familiale les plus aboutis d’Europe. L’Association Familiale Mulliez — AFM — fondée en 1955, réunit près de 1 000 membres actionnaires sur quatre générations et contrôle 130 enseignes — Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, Kiabi — dans 62 pays. L’AFM n’est pas une holding au sens classique, mais un pacte familial contraignant : aucun membre ne peut céder ses parts à l’extérieur, et les transactions internes sont strictement encadrées. La devise — « Tous dans tout» — résume cette logique : mutualisation des bénéfices, indépendamment de l’implication opérationnelle. Le contrôle est collectif, la liquidité est verrouillée, et le refus de la cotation en bourse est un choix fondateur. La pérennité prime sur toute autre considération.

En Suède, la famille Wallenberg utilise des actions à droits de vote multiples pour contrôler un groupe industriel étendu sans en détenir la majorité économique.

Le contexte marocain

Au Maroc, cette logique reste encore largement incomplète. Le terme « family office » recouvre des réalités très hétérogènes. Il n’existe ni statut juridique dédié, ni véhicule réglementé, ni définition légale. L’Association Marocaine des Investisseurs en Capital « L’AMIC » l’a reconnu dans une note publiée en octobre 2025 : « la structuration formelle des Family Offices au Maroc demeure à un stade préliminaire. »

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Cette absence de structuration n’est pas neutre. Elle a un coût. Des actifs fragmentés entre héritiers, des décisions stratégiques ralenties, des groupes familiaux qui arbitrent dans l’urgence plutôt que dans la durée. À défaut de cadre formel, le contrôle se dilue progressivement — non pas par choix, mais par défaut. Ce qui se perd n’est pas seulement de la valeur économique, mais la capacité à décider dans le temps long.

La première explication est arithmétique. Le nombre de familles disposant d’un patrimoine suffisant pour justifier une structure dédiée reste limité. Le capital privé marocain est réel, mais encore récent. La première génération d’industriels post-indépendance a bâti ses actifs dans des secteurs historiquement porteurs — industrie, distribution, BTP. Leurs patrimoines se sont diversifiés progressivement : l’immobilier d’abord puis la bourse depuis une décennie. Cette accumulation est encore jeune pour justifier des structures de gestion internalisées et exclusives.

La deuxième réalité est humaine. Ceux qui tentent de structurer la gestion patrimoniale familiale sont souvent les enfants de la première génération — revenus de Londres, Paris ou Genève avec des diplômes en finance ou en droit, et la mission implicite de professionnaliser la gestion du capital familial. Ils font face à une équation délicate : gérer des actifs construits par des entrepreneurs qui ont une vision, des cousins qui ont des attentes, des oncles qui ont des opinions, et un cadre juridique qui n’a pas été pensé pour eux. Ils improvisent des structures — holdings, mandats de gestion, pactes d’actionnaires informels — avec les outils disponibles.

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La troisième contrainte est réglementaire. La définition marocaine de l’investisseur qualifié — telle que précisée par la circulaire AMMC 03/19 — est réservée aux seuls institutionnels. Une personne physique, aussi fortunée et sophistiquée soit-elle, n’y accède pas. Ce verrou exclut plusieurs familles fortunées des véhicules d’investissement réglementés qui leur seraient les plus adaptés : fonds de private equity dédiés, OPC ou de structures de co-investissement. Casablanca Finance City offre un cadre fiscal attractif — exonération d’IS pendant cinq ans, puis taux de 20% — mais le cadre réglementaire spécifique aux family offices reste à construire.

L’absence d’une culture de transmission sophistiquée ne se lit pas seulement dans les comportements — elle se reflète dans les structures. Un pays qui n’a pas organisé la séparation entre celui qui possède et celui qui décide ne dispose pas des outils pour protéger durablement ses actifs stratégiques.

En l’absence de structuration formelle, la gouvernance familiale repose encore largement sur des équilibres informels — efficaces à court terme, mais fragiles à mesure que les générations se multiplient.

Le family office n’est pas un outil de gestion. C’est un outil de contrôle.

Là où d’autres places ont institutionnalisé ces mécanismes, le Maroc en est encore à une phase d’ajustement, souvent portée par des individus plutôt que par des structures. Un pays qui ne structure pas la manière dont ses actifs privés sont détenus, arbitrés et transmis s’expose à une dilution progressive de ses centres de décision.

* Fatima Zohra Bouzoubaa est professionnelle de l’investissement et administratrice de sociétés