Trafic portuaire

Marsa Maroc améliore son CA consolidé de 16% à fin septembre
Trafic portuaire

Marsa Maroc améliore son CA consolidé de 16% à fin septembre

by Challenge avec MAP
by Challenge avec MAP

Le chiffre d’affaires (CA) consolidé du groupe Marsa Maroc a atteint plus de 4,3 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre, en progression 16% par rapport à la même période un an auparavant.

Cette performance est attribuable à la hausse des volumes manipulés, principalement le trafic domestique des conteneurs, mais aussi à l’intégration d’autres prestations logistiques, explique Marsa Maroc dans un communiqué, précisant que le trafic manutentionné par le groupe a augmenté de 8% à 50,7 millions de tonnes, à la faveur de la hausse de toutes les composantes du trafic.

En effet, la croissance du trafic des conteneurs s’est renforcée au 30 septembre 2025, soutenue par la forte progression de 9% du trafic domestique, atteignant un volume de 984.145 EVP (Équivalent vingt pieds), ainsi que par la hausse du segment du transbordement de 6% à 1.286.124 EVP.

Lire aussi | Le Maroc dans le top des classements des destinations incontournables

Le trafic des vracs a enregistré une hausse portée à la fois par la croissance des vracs liquides (+6%) et celle des vracs solides et des marchandises diverses (+4%) qui ont été stimulées par les volumes de clinker et de charbon.

Le trafic des véhicules neufs a affiché une croissance de 55% à la suite de la hausse des importations (+30%) et du traitement d’un trafic spot des voitures en transbordement (17.476 unités).

Au titre du troisième trimestre 2025, le périmètre de consolidation du groupe a été élargi pour intégrer Marsa Maroc International Logistics (MMIL), nouvelle filiale détenue à 100%, afin de soutenir le développement international du groupe et d’assurer le suivi de la performance de ses participations.

Lire aussi | Rabat abrite le Congrès mondial sur la sécurité ferroviaire

Marsa Maroc a engagé un investissement de 1.783 millions de dirhams (MDH) à fin septembre dernier, concernant le renforcement du parc d’équipements, avec notamment la commande de 18 portiques à conteneurs ainsi que de 50 grues RTG destinés à ses terminaux aux ports de Nador West Med et de Casablanca.

Cette enveloppe d’investissement a également concerné l’engagement de travaux de superstructures dans les deux nouveaux terminaux de Nador West Med, ainsi que des travaux de modernisation et d’extension des installations portuaires aux ports de Casablanca et de Jorf Lasfar.

L’endettement net, lui, s’est élevé à -470 MDH au 30 septembre 2025. Il s’est composé de 1.629 MDH de dettes de financement et de 2.099 MDH de disponibilités.

