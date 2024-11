Tanger Med: plus de 100 millions de tonnes de marchandises traitées en neuf mois

Tanger Med, plus grand port d’Afrique et du bassin méditerranéen, a traité 103 millions de tonnes de marchandises durant les neuf premiers mois de 2024, en progression de 12,5% sur en glissement annuel.

Grâce à cette évolution significative, en phase avec les objectifs tracés, Tanger Med Port Authority (TMPA) a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 3 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre (+11%).

Dans le souci de maintenir leur leadership, les autorités de Tanger Med ont réalisé, durant cette période, des investissements de l’ordre de 5,5 MMDH, en vue de renforcer les infrastructures, les voiries, les réseaux divers et les technologies de l’information.

Le TMPA fait état de dettes de financement d’un montant de 9,5 MMDH, dont 4,6 MMDH d’emprunts obligataires, soit une baisse de 0,4% par rapport à fin 2023.

Début novembre, IFC et la MIGA, deux institutions du Groupe de la Banque mondiale, ont annoncé la conclusion d’un partenariat avec Tanger Med, afin d’agrandir le terminal pour camions et passagers et de renforcer la position stratégique du Maroc en tant que plaque tournante du commerce régional et mondial.

Le prêt accordé par IFC à Tanger Med, d’un montant de 197 millions d’euros — dont 47 millions fournis dans le cadre de son Programme de portefeuille de prêts conjoints — sera le premier financement assorti à des indicateurs de durabilité au Maroc et aussi parmi les premiers concernant le secteur portuaire dans les marchés émergents à l’échelle mondiale. Les principaux indicateurs de performance associés au prêt portent sur la diversité hommes-femmes et l’utilisation d’énergies renouvelables.

Parallèlement, un consortium bancaire international dirigé par JP Morgan contribue au projet avec un prêt de 203 millions d’euros. Une garantie fournie par la MIGA couvrira ce financement pendant 15 ans, protégeant les prêteurs contre tout défaut de paiement.