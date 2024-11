Le Club des Femmes Administrateurs Maroc dévoile sa nouvelle feuille de route

Lors de son Assemblée Générale Ordinaire du 21 novembre 2024, le Club des Femmes Administrateurs Maroc (CFA Maroc) a présenté le bilan de ses réalisations et dévoilé les priorités stratégiques de sa feuille de route 2024-2026.

À ce jour, les initiatives du CFA Maroc ont permis la nomination de plus de 30 administratrices, avec une dizaine de nominations en cours. Ces succès, selon le Club, reposent sur une approche proactive incluant une veille des besoins des entreprises et un accompagnement sur mesure pour les membres, afin de les préparer à occuper des rôles stratégiques. En 2024, CFA Maroc indique avoir renforcé son impact à travers des partenariats stratégiques avec des organisations nationales et internationales. Des collaborations qui visent à produire des publications spécialisées, organiser des ateliers de formation et développer des programmes de mentorat pour offrir aux membres les outils nécessaires à leur réussite. Objectif du Club : positionner la mixité comme levier essentiel de la performance.

«La mixité dans les organes de décision n’est pas seulement une exigence éthique, mais une nécessité stratégique pour bâtir des entreprises compétitives et durables. CFA Maroc s’engage à jouer un rôle de catalyseur dans cette transformation, en offrant à ses membres les moyens d’agir et en encourageant une gouvernance inclusive qui profite à toute la société», a souligné Samira Khamlichi, Présidente Club des Femmes Administrateurs Maroc, lors de cette Assemblée Générale Ordinaire.

Toujours est-il que le CFA Maroc compte s’engager sur une trajectoire ambitieuse pour les années 2024-2026, articulée autour de trois axes stratégiques majeurs. Dans le détail, il prévoit d’intensifier ses efforts pour promouvoir une gouvernance mixte en renforçant ses initiatives. Cela inclut la production de livres blancs et l’organisation d’événements régionaux visant à mobiliser et impliquer les acteurs publics et privés.

De même, le CFA Maroc entend renforcer son réseau. Pour ce faire, il ambitionne de rassembler 500 femmes leaders d’ici 2026. Cet objectif sera soutenu par des programmes spécifiques de formation, de mentorat et d’accompagnement personnalisé, permettant aux membres de renforcer leurs compétences et leur impact. Enfin, le développement de nouvelles alliances stratégiques figure également parmi les priorités. Dans cette perspective, le Club entend faciliter l’accès de ses membres à des mandats clés, notamment grâce à une veille proactive des besoins des entreprises.