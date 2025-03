Station de dessalement : l’ONEE renforce l’accès à l’eau potable à Sidi Ifni

L’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) a récemment mis en service une nouvelle station de dessalement d’eau de mer. Cette installation vise à renforcer et à sécuriser l’approvisionnement en eau potable de la ville de Sidi Ifni, des localités avoisinantes situées dans les provinces de Sidi Ifni et Tiznit (notamment Aglou, Mirleft et Arbaa Sahel), ainsi que des zones rurales de ces deux provinces.

D’un coût de près de 320 millions de DH, ce projet important réalisé par l’ONEE à travers un prêt de la Banque Allemande de Développement (KfW) consiste dans sa 1ère tranche, d’une part, en la construction d’une station de dessalement d’eau de mer d’une capacité de 8.640 m3 par jour (100 l/s) extensible à 17.280 m3 par jour (200 l/s), et d’autre part, la pose d’une adduction d’un linéaire d’environ 54 km de diamètres variant entre 400 et 500 mm, indique l’Office.

Faut-il préciser que cette station de dessalement d’eau de mer emploiera la technique de l’osmose inverse tout en intégrant des technologies avancées de récupération d’énergie. Des innovations qui permettront d’optimiser les coûts de production de l’eau dessalée, toujours selon l’Office. Ce dernier souligne par ailleurs que ce projet, inscrit dans le cadre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Irrigation (PNAEPI) 2020-2027, dont la convention a été signée le 13 janvier 2020 en présence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, vise à approvisionner de manière fiable une population estimée à 85 000 habitants. Il soulagera également la pression exercée sur le barrage Youssef Ben Tachfine, jusqu’ici utilisé à cette fin. En outre, le projet contribuera à améliorer les conditions de vie des habitants tout en soutenant le développement socio-économique et touristique de la région, précise l’Office.

A noter que l’ONEE a mené plusieurs projets majeurs pour l’eau potable et l’assainissement liquide dans la région de Guelmim-Oued Noun, répondant à une demande croissante. Au cours des quinze dernières années, un investissement de 900 millions de DH a été réalisé. D’ici 2027, un budget de 2,4 milliards de DH est prévu pour renforcer, sécuriser et généraliser l’approvisionnement en eau potable dans les provinces de la région.