MINI Cooper Cabriolet : un concentré de dynamisme à ciel ouvert

MINI a récemment présenté la quatrième génération de son emblématique cabriolet. Une version, exclusivement dotée d’une motorisation essence, qui séduira sans aucun doute les amateurs de sensations fortes cheveux au vent. C’est dans la région d’Oxford, en Angleterre, que nous avons pu découvrir cette authentique petite découvrable.

Depuis sa renaissance sous l’égide de BMW au début des années 2000, MINI a perpétué la tradition en proposant systématiquement dans sa gamme de modèles une version cabriolet. La quatrième génération ne fait pas exception, bien qu’elle s’éloigne des tendances actuelles, notamment en matière de mobilité propre. Ici, pas de motorisations 100 % électriques, ni même d’hybrides : cette nouvelle MINI décapotable préfère opter pour un bloc essence bien comme on les aime, et décliné en plusieurs configurations de puissance. Un véritable «plaisir d’essence», oserait-on dire ! Et à y regarder d’un peu plus près, ce modèle est quasiment la seule à offrir une découvrable à quatre places à moteur essence dans sa gamme de prix, un créneau abandonné depuis la retraite de la Fiat 500C. Oui, on pourrait aussi citer le Volkswagen T-Roc Cabrio, mais son positionnement est totalement différent dans le segment.

Lire aussi | TotalEnergies Marketing Maroc : Forte hausse des bénéfices en 2024

Un design toujours aussi iconique

Que dire du style ? Clairement, la MINI découvrable conserve certains gimmicks de ses prédécesseurs tout en intégrant des touches modernes. Ce qui se traduit par des phares ronds à LED, une calandre distinctive et des lignes épurées qui mêlent élégance et sportivité. La capote en toile automatique, qui peut être commandée à distance ou en roulant jusqu’à 30 km/h, reste un élément phare de cette découvrable. Elle offre une possibilité de toit ouvrant de 40 cm et se replie totalement en 18 secondes chrono. Sans compter qu’en option, on a la possibilité d’afficher l’Union Jack (le drapeau britannique), directement brodé dans le tissu de la capote. Petit détail qui a son importance : ce cabriolet hérite de poignées de portes apparentes, caractéristiques des modèles thermiques, tandis que les versions électriques optent plutôt pour des poignées affleurantes.

Lire aussi | Nouveauté : la BMW Série 2 Gran Coupé débarque au Maroc

Modernisés mais fidèles à leur héritage, les feux arrière à LED conservent une forme arrondie, évoquant les générations précédentes. En y intégrant là aussi le motif iconique de l’Union Jack, ils célèbrent les origines britanniques de MINI avec une élégance du plus bel effet. A noter, que douze teintes de carrosserie sont disponibles pour ce cabriolet. Une belle palette de jantes et des coques de rétroviseurs, disponibles en option, ajoutent une touche de style et surtout de personnalisation.

Un intérieur alliant confort et technologie

Comme c’est désormais le cas chez MINI, l’habitacle combine modernité et durabilité avec des matériaux recyclés et de jolis tissus colorés bien présentés et agréable à regarder. Aux places avant, l’espace en largeur est généreux, offrant un excellent confort pour une petite découvrable. En revanche, l’accès à l’arrière est plutôt difficile avec un espace compté pour les jambes et les coudes. Des places qui conviennent beaucoup plus aux enfants, et ce, sur de courtes distances. Que dire sur l’habitacle si ce n’est qu’il s’articule autour de trois éléments principaux, à savoir un joli volant sport, l’incontournable écran central tactile «OLED» de 9,5 pouces qui pilote le système multimédia «MINI Operating System 9», et une barre de commande à bascule, élégamment redessinée, dont les interrupteurs offrent un accès direct aux principales fonctions de conduite, telles que le frein de stationnement, le sélecteur de vitesses, le bouton marche/arrêt…

Lire aussi | BMW Golf Cup : le Maroc s’adjuge une belle 2ᵉ place mondiale

De quoi libérer de l’espace de rangement et disposer d’un emplacement dédié pour ranger son smartphone avec, en option, un chargeur à induction. La connectivité est bien pensée, avec «Android Auto» et «Apple CarPlay» disponibles de série, en liaison filaire ou sans fil. Ajoutez-y un chargeur à induction proposé en option. A noter que le coffre dispose d’un espace de rangement restreint, caractéristique des décapotables. Avec une capacité avoisinant les 160 litres, il est principalement adapté au transport d’objets légers, tels que des sacs de courses ou de petits bagages.

Performances et sensations sur l’asphalte

C’est un quatre-cylindres essence d’une cylindrée de 2,0 litres qui se charge d’animer ce petit cabriolet. Les motorisations varient de 163 chevaux pour la Cooper C à 231 chevaux pour la John Cooper Works, la plus puissante de la gamme. La Cooper S, celle que nous avons essayée, délivre 204 chevaux ; autant dire que ça déménage sur l’asphalte ! Et puisque nous en sommes aux performances, l’engin exécute le 0 à 100 km/h en 6,9 secondes et affiche une vitesse de pointe de 237 km/h. Toujours est-il que sur les belles petites routes aux alentours d’Oxford, ce modèle se distingue avant tout par son moteur performant et coupleux qui offre une sonorité agréable et qui déborde d’énergie, bien aidé par une transmission robotisée à double embrayage et à 7 rapports.

Lire aussi | L’Union européenne instaure une taxe sur les jantes en aluminium marocaines

Pour peu que l’on titille un peu trop la pédale d’accélérateur, les limitations de vitesses qu’impose la signalisation routière sont atteintes en un clin d’œil. Ajoutez à cela une tenue de route remarquable, bien qu’une suspension légèrement ferme puisse se faire sentir sur les surfaces irrégulières, et une direction précise qui reflète le soin méticuleux des ingénieurs dans la conception d’un châssis bien travaillé. De quoi donner le sourire et distiller du plaisir au volant en profitant pleinement de la conduite à ciel ouvert !

Au final, la nouvelle MINI Cabriolet, bien dans l’ADN de la marque, incarne parfaitement l’esprit authentique de la conduite cheveux au vent, offrant une expérience unique aux amateurs du genre. En Europe, ses prix débutent aux alentours de 32 000 euros pour la Cooper C et un peu plus de 36 000 euros pour la Cooper S. Bien que sa commercialisation au Maroc ne soit pas prévue pour l’instant, les adeptes de ce type de véhicule peuvent toujours passer commande auprès de Smeia, l’importateur de la marque dans le Royaume.