Société Générale Maroc : des résultats solides avec un PNB consolidé de 5,80 MMDH

La Société Générale Maroc continue de renforcer sa position parmi les acteurs clés du secteur bancaire marocain. Le Produit Net Bancaire (PNB) consolidé de la banque a atteint 5,80 milliards de dirhams (MMDH) à la fin de l’exercice, enregistrant ainsi une progression notable de 4,17 % par rapport à l’année précédente. Une performance qui reflète la dynamique positive des activités principales de la banque, malgré un contexte économique parfois complexe.

Dans un contexte de transition, l’année 2024 a été marquée par une croissance soutenue des dépôts qui s’établissent à 80,13 MMDH, en hausse de 8,94 % par rapport à 2023, indique Société Générale Maroc, dans un communiqué publié à l’issue de la réunion du son Conseil de Surveillance, présidé par Moulay Hafid Elalamy pour examiner l’activité et arrêter les comptes au 31 décembre 2024.

Les encours de crédits se sont établis à 93,97 milliards de dirhams (MMDH), selon la même source. Les résultats financiers de 2024 ont principalement été influencés par deux facteurs exceptionnels : une provision liée au programme d’autonomisation et un contrôle fiscal. Ces deux éléments ont engendré un impact cumulé d’environ 800 millions de dirhams (MDH) sur le résultat social, précise-t-elle. Et de relever qu’hors impact de ces éléments, le Résultat Net Social s’établit à 1,21 MMDH et le Résultat Net Consolidé à près de 1,4 MMDH. Après intégration des éléments exceptionnels, le Résultat Net Consolidé s’établit à 795 MMDH, en baisse de 41,61 %.

Par ailleurs, Société Générale Maroc indique afficher des ratios prudentiels solides, dépassant les exigences réglementaires, avec des fonds propres de 15,54 MMDH, un ratio de solvabilité de 14,61 % et un ratio «Core Tier 1» de 13,86 %. Rappelons qu’en 2024, le Groupe Saham a acquis la participation du Groupe Société Générale, marquant une transition stratégique menée en douceur et sans impact sur la qualité des services. Toujours selon la banque, cette année lui a permis de consolider ses fondamentaux financiers, d’engager une transformation des processus et de renforcer sa position parmi les partenaires fiables de ses clients.