Maroc : Opel dévoile le nouveau Mokka

Opel Maroc (Groupe Auto Hall) vient de dévoiler la nouvelle génération du Mokka. Best-seller de la marque, ce SUV compact se réinvente pour offrir une expérience plus moderne et connectée, assorti d’une grille tarifaire attractive.

Le nouveau Mokka conserve les lignes caractéristiques introduites par l’Opel Vizor, tout en accentuant son identité grâce au nouvel Opel Blitz placé au centre de la face avant. La signature lumineuse à LED adopte une interprétation plus contemporaine avec trois blocs d’éclairage, renforçant le caractère du véhicule. Les finitions GS et GS+ se distinguent par une ligne noire élégante et sportive, tandis que le modèle abandonne totalement les éléments chromés pour un style plus épuré.

À l’intérieur, le Mokka adopte une approche «détox» centrée sur l’essentiel. Les tissus sont désormais fabriqués à partir de matériaux recyclés, reflétant une démarche durable. Le nouveau volant, aplati en haut et en bas, intègre le Blitz et reprend les lignes horizontales du design extérieur. La console centrale, plus claire et minimaliste, intègre davantage de commandes sur l’écran tactile, offrant une ergonomie simplifiée et un aspect plus moderne.

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Le système d’infodivertissement repose sur les plateformes Snapdragon® Cockpit et Auto Connectivity de Qualcomm, garantissant une connectivité fluide et des graphismes de pointe. Le cockpit propose un affichage numérique de 10 pouces pour le conducteur et un écran tactile couleur de la même taille en standard. La commande vocale naturelle s’active par un simple «Hey, Opel», tandis que la connectivité sans fil pour smartphone et la recharge par induction renforcent l’expérience digitale. Une caméra de recul HD, disponible sur les finitions GS et GS+, améliore la sécurité et le confort en milieu urbain.

Le nouveau Mokka est proposé au Maroc avec une motorisation essence 1,2 litre de 130 ch, associée à une consommation comprise entre 5,7 et 6,1 l/100 km selon le cycle WLTP. Trois finitions sont disponibles : Edition, GS et GS+, permettant aux clients de choisir entre sobriété, sportivité et équipements haut de gamme. Tarif d’attaque du nouveau Mokka : 245 000 DH.