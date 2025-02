Nouveauté : la BMW Série 2 Gran Coupé débarque au Maroc

Du nouveau chez Smeia-BMW qui accueille depuis peu dans ses showrooms la nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé, dont les premières livraisons sont prévues sous peu en mars prochain.

Positionnée entre une Série 1 et une Série 3, la nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé offre un bel équilibre entre élégance, sportivité et technologie avancée. À y regarder de plus près, ce coupé à quatre portes hérite d’une gamme renouvelée de motorisations, d’une technologie de suspension améliorée et de systèmes innovants, entre autres pour la conduite et le stationnement automatisés. Ajoutez-y un volet digitalisation plus affûté comprenant le nouveau «BMW iDrive» avec «QuickSelect», en plus d’une large gamme de services digitaux innovants embarqués, basés sur le BMW Operating System 9.

Bien sûr, cette Série 2 Gran Coupé se réapproprie l’ensemble des canons stylistiques propres à la marque à l’hélice. Concrètement, l’apparence extérieure est nouvelle, tout en étant parfaitement identifiable, ce qui se traduit par une partie avant expressive, une silhouette allongée et un arrière plutôt dynamique. Les phares à LED de série composés d’éléments verticaux pour les feux de jour et les clignotants lui procurent une identité visuelle caractéristique de jour comme de nuit. Des phares LED adaptatifs et directionnels avec feux de route matriciels anti-éblouissement sont disponibles en option. À noter les quatre sorties d’échappement de la variante M235 xDrive Gran Coupé qui en disent long sur le dynamisme de l’engin. Ajoutez-y les finitions «Pack M» et «M Edition» qui parachèvent esthétique l’ensemble.

Quid de l’habitacle ? Respectant la démarche de circularité et de réduction de l’impact environnemental de BMW Group, cette Série 2 Gran Coupé propose des selleries en similicuir «Veganza» sans cuir animal. Doté de surfaces rétroéclairées en aluminium, du «BMW Curved Display» et d’un sélecteur de vitesses redessiné, l’habitacle offre bien évidemment une ambiance premium. Les sièges sport de série garantissent un confort optimal pour les longs trajets, tandis que les sièges «M sport» à dossier monobloc sont disponibles en option. La banquette arrière rabattable 40/20/40 et un volume de chargement de 430 litres ajoutent à la praticité. Ambiance intérieure sportive garantie puisque les finitions «Pack M» et «M Edition» disponibles en option confèrent un surcroît de dynamisme.

À noter que ce nouveau modèle bénéficie d’une structure de carrosserie renforcée, optimisant l’agilité, la précision de la direction et la dynamique en virage, dixit le staff d’ingénierie de BMW. Toujours selon ce dernier, la technologie avancée du châssis comprend une cinématique des essieux améliorée et une nouvelle technologie d’amortisseur pour une meilleure acoustique et stabilité. Quant aux béquilles électroniques fort utiles pour agrémenter aussi bien le confort de conduite que la sécurité des occupants, elles sont pléthoriques (comme tous modèles BMW qui se respectent !).

De série, on recense le système Driving Assistant comprenant l’avertisseur de franchissement de ligne, l’avertisseur d’angle mort, l’avertisseur de collision avant et arrière, l’avertisseur de trafic transversal. En option, le système «Driving Assistant Plus» avec régulateur de vitesse actif et le système «Driving Assistant Professional» avec pilote semi-automatique et assistant de maintien de voie sont pour la première fois disponibles sur la BMW Série 2 Gran Coupé.

Outre les systèmes d’aides à la conduite, la dotation d’équipements considérablement élargie de la nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé comprend la climatisation automatique, le vitrage calorifuge, le toit ouvrant en verre panoramique, les inserts décoratifs en aluminium graphite, les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, la connectivité Apple CarPlay et Android Auto ainsi que le «BMW Live Cockpit Plus». La nouvelle Série 2 Gran Coupé est disponible dans le réseau de Smeia à partir de ce mois de février 2025, les premières livraisons étant prévues courant mars 2025.

Au démarrage, le modèle sera disponible en motorisation diesel, via la 218d, qui délivre 150 chevaux et qui est associée à une boîte de vitesses automatique à 7 rapports Steptronic et à double embrayage. Tarif d’attaque de l’engin : 446 000 DH. La version M235 Xdrive sera lancée plus tard dans l’année.