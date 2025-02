La météo pour ce samedi 8 février 2025

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 8 février 2025.



-Temps assez froid à localement froid la nuit et en début de matinée sur l’Atlas et ses régions voisines, le Sud-Est, le Rif et les Hauts Plateaux Orientaux avec gelée par endroits.



-Formations brumeuses la nuit et la matinée sur les plaines atlantiques nord et centre et sur le nord-ouest des provinces sahariennes.



-Pluies ou averses la matinée sur la région de Tanger, le Loukkos et le nord du Gharb.



-Passages nuageux denses sur l’Ouest du Rif et de la rive méditerranéenne.



-Chasse-poussières par endroits sur les provinces sahariennes.



-Rafales de vent modérées à assez fortes sur la région de Tanger et le sud du pays.



-Température minimale de l’ordre de -06/00°C sur l’Atlas et les hauts plateaux orientaux, 00/03°C sur le Sud-Est et le Rif, de 06/11°C sur l’ensemble des côtes, la région de Tanger et sur les Provinces sahariennes et de 02/06°C sur le reste du pays.



-Température maximale en légère hausse.



-Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée le long du littoral.