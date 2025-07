ENGIE North Africa : Rik De Buyserie nommé nouveau Directeur Général

Le groupe ENGIE a annoncé la nomination de Rik De Buyserie en tant que nouveau Directeur Général d’ENGIE North Africa. Il succède à Loïc Jaegert-Huber, poursuivant ainsi la dynamique de développement du Groupe en Afrique du Nord.

Fort de plus de trente ans d’expérience au sein d’ENGIE, Rik De Buyserie a exercé diverses fonctions de direction dans plusieurs régions du monde, couvrant un large éventail d’activités, de la production énergétique à la transformation organisationnelle. Avant sa nomination, il occupait le poste de Regional Vice-President Transformation et Géographies Africa & APAC, tout en assurant la supervision des opérations au Maroc et en Égypte.

« Je suis honoré de prendre la direction d’ENGIE North Africa et de contribuer au développement de solutions énergétiques durables, au service des besoins locaux et des priorités du Groupe », a déclaré Rik De Buyserie. Il a également souligné le fort potentiel de la région et la volonté du Groupe de poursuivre ses partenariats pour accompagner la transition énergétique.

Avant son retour à Casablanca, il a dirigé entre 2022 et 2025 les activités d’ENGIE en Australie et en Nouvelle-Zélande, avec un focus sur la production d’électricité et la distribution aux particuliers. Entre 2018 et 2022, il a occupé le poste de Directeur Général d’ENGIE Energia Perú, cotée à la Bourse de Lima, et a supervisé les activités du Groupe en Colombie ainsi que les fonctions support pour l’ensemble de l’Amérique latine.

Diplômé en psychologie industrielle et organisationnelle de l’Université de Gand, Rik De Buyserie a également suivi un programme de management général à l’INSEAD. Son parcours international en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Afrique lui confère une expertise reconnue pour piloter les ambitions du Groupe dans la région.

ENGIE a exprimé sa reconnaissance à Loïc Jaegert-Huber pour son engagement et les avancées réalisées sous sa direction, ayant permis de renforcer la présence du Groupe en Afrique du Nord.