OCP, Bpifrance et ENGIE : des partenariats stratégiques pour la décarbonation et la sécurité alimentaire en Afrique

En présence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président de la République française Emmanuel Macron, des accords d’envergure ont été signés hier à Rabat relatifs à la transition énergétique et la sécurité alimentaire.

Ces partenariats, scellés par le Groupe OCP avec Bpifrance, l’Agence française de développement (AFD) et le groupe ENGIE, s’inscrivent dans le cadre des initiatives stratégiques pour la décarbonation industrielle et l’agriculture durable en Afrique.

Une alliance entre le Groupe OCP, Bpifrance et l’AFD pour la sécurité alimentaire et la transition écologique

Le premier accord, signé par Mostafa Terrab, Président-Directeur Général du Groupe OCP, et Isabelle Bébéar, Directrice des Affaires Internationales de Bpifrance, vise à renforcer les synergies autour de la décarbonation du secteur industriel marocain et de l’agriculture durable en Afrique. Ce protocole d’accord inclut un fonds d’investissement de 50 millions d’euros, créé conjointement par Bpifrance et InnovX, une filiale de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P). Ce fonds investira dans des startups, PME et ETI innovantes dans les domaines agricoles, agroalimentaires et des énergies vertes, promouvant une économie inclusive et respectueuse de la biodiversité.

En outre, ce partenariat stratégique permet la création d’un cadre de coopération unique pour accompagner le Groupe OCP dans la mise en œuvre de sa stratégie de décarbonation, notamment via le programme « Connect » de Bpifrance. Ce dispositif facilitera les échanges et les investissements conjoints entre le Maroc et la France, en impliquant des entreprises françaises dans des projets concrets au Maroc et en Afrique. « Ensemble, nous mettons en place des solutions novatrices qui bénéficieront à la fois aux producteurs agricoles et aux industriels, tout en respectant les objectifs de durabilité », a affirmé Mostafa Terrab.

Un projet de transition énergétique avec ENGIE pour renforcer l’écosystème industriel marocain

Le second partenariat signé entre le Groupe OCP et ENGIE, acteur international de la transition énergétique, cible spécifiquement la transition énergétique et le développement d’une plateforme industrielle de production d’énergies renouvelables. Les deux entités travailleront ensemble sur plusieurs projets majeurs, incluant la production d’électricité verte, le développement d’ammoniac vert et de solutions de dessalement pour une agriculture résiliente dans les régions d’opération du Groupe OCP.

Ce partenariat entre OCP et ENGIE reflète une vision commune de la transition énergétique, avec des projets qui répondent aux défis environnementaux et énergétiques de l’industrie marocaine. Catherine MacGregor, Directrice Générale d’ENGIE, a souligné que cette collaboration « positionnera nos deux groupes comme des acteurs majeurs de la décarbonation au Maroc tout en consolidant l’écosystème industriel marocain. » Les technologies développées offriront non seulement des opportunités d’emplois mais contribueront également à la compétitivité internationale du Royaume.

Un engagement durable au service de l’Afrique

Avec ces partenariats stratégiques, le Maroc se positionne comme un acteur incontournable de la transition énergétique et de la sécurité alimentaire en Afrique, en mobilisant ses propres ressources et en attirant des investissements étrangers. En synergie avec les objectifs de développement du Royaume, ces alliances permettent d’accompagner le continent africain dans ses défis liés au climat, à l’énergie et à l’alimentation.