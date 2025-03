Le duo Safia Fassi Fihri et Youssef Benamar a conseillé le chinois Sunrise sur son investissement de 2,3 milliards de DH dans le textile

Le cabinet d’avocats ADNA a accompagné Sunrise Group, géant mondial du textile chinois, dans son investissement historique de 2,3 milliards de DH au Maroc. Ce dossier a été supervisé par les associés Safia Fassi Fihri et Youssef Benamar, avec l’appui de Ghita Berrada (Senior Associate) et Laila Harrouni Bouissane (Junior Associate). Ce projet stratégique prévoit la création de deux unités industrielles à Skhirat et Fès, consolidant ainsi la position du Maroc comme un hub clé de l’industrie textile.

Bien que peu de détails aient été divulgués concernant la feuille de route du projet du Groupe Sunrise, notamment en ce qui concerne le calendrier de construction des deux usines et leurs capacités respectives, davantage d’informations émergent sur ce méga-investissement. Le leader mondial du textile chinois a bénéficié des conseils du cabinet d’avocats panafricain ADNA, cofondé par Safia Fassi-Fihri, Salimatou Diallo, Syndey Domoraud et Foued Bourabiat.

Signature de la convention d’investissement

Dans le cadre de cette opération, le géant chinois du textile a signé le jeudi 20 mars 2025, à Rabat, une convention d’investissement avec le gouvernement marocain. La cérémonie, en présence du Chef du gouvernement et des ministres de l’Industrie et de l’Investissement, a scellé un projet de construction de deux usines textiles d’un coût total de 2,3 milliards de dirhams (environ 238 millions de dollars). Sunrise Group se positionnera à Fès et dans la région de Rabat.

Rappelons que Sunrise avait annoncé son intention d’investir 4,1 milliards de dirhams (équivalents à 422,2 millions de dollars) au Maroc. Cette annonce a été faite en septembre 2024, lors d’une rencontre entre Lei Xu, président du groupe Sunrise, et le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch. Cependant, les opérateurs chinois ont réajusté leurs ambitions au fil des discussions.

Des projets industriels prometteurs à Fès et Skhirat

Le groupe chinois a finalement opté pour un terrain industriel de 20 hectares à Fès pour son projet. Ce dernier devrait créer 5.000 emplois directs d’ici trois ans, un chiffre similaire pour l’unité de la région de Rabat. La mise en place de ces complexes industriels couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur permettra d’intégrer davantage l’industrie textile marocaine. Fès, avec son riche passé dans le secteur, se positionne ainsi au cœur de l’industrie de l’amont textile, essentielle à l’intégration du secteur. Notons que 85 % des intrants nécessaires à la production textile au Maroc sont actuellement importés.

L’amont textile est crucial pour l’intégration du secteur, car il représente la base de la chaîne de valeur. Ce maillon rassemble les filières de production des intrants et des matières premières nécessaires à la fabrication des produits finis. Cette intégration est fortement soutenue par les décideurs locaux et nationaux. Une deuxième unité de Sunrise devrait également être installée à Skhirat, dans la région de Rabat.

Le rôle stratégique du cabinet ADNA

ADNA, présent au Maroc, en Côte d’Ivoire, en Guinée et en Algérie, ainsi que dans le reste de l’Afrique via le réseau ALN (Africa Legal Network), a conseillé Sunrise Group sur cet investissement stratégique au Maroc. L’équipe pluridisciplinaire d’ADNA basée à Casablanca a piloté le dossier. Les associés Safia Fassi Fihri et Youssef Benamar ont supervisé cette opération, assistés de Ghita Berrada (Senior Associate) et Laila Harrouni Bouissane (Junior Associate).

Safia Fassi Fihri est une avocate d’affaires spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions nationales et transfrontalières, notamment les cessions, les joint-ventures et les opérations bancaires et financières. Elle possède une expertise en banque et finance, conseillant sur des opérations de financement, de prêt et de restructuration, et représentant des clients internationaux dans leurs démarches auprès des autorités de régulation.

Youssef Benamar, de son côté, conseille une clientèle marocaine et internationale sur divers aspects du droit immobilier, en particulier dans les secteurs industriel, commercial, résidentiel, hôtelier et logistique. Il intervient dans les transactions d’actifs, le développement de projets d’envergure et la structuration de projets mixtes, ayant une vaste expérience dans le développement de projets industriels au Maroc.