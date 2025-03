Hormis l’aéronautique et les phosphates, tous les secteurs exportateurs en difficulté

Le déficit commercial du Maroc a atteint 50,74 milliards de dirhams (MMDH) à fin février 2025, en augmentation de 22,1% comparativement à une année auparavant, en raison du ralentissement de l’ensemble des secteurs exportateurs, à l’exception de l’aéronautique et des phosphates.

Alors que les importations de biens ont connu une hausse de 7,4%, à 124,20 MMDH, les exportations ont été moins performantes pour accuser une légère baisse de 0,8%, à 73,45 MMDH, indique l’Office des changes dans son dernier bulletin des indicateurs mensuels des échanges extérieurs, précisant que le taux de couverture a perdu 4,9 points à 59,1%.

Surfant toujours sur la bonne dynamique de l’industrie dans sa globalité, le secteur aéronautique a exporté pour plus de 4,51 milliards de dirhams (MMDH) à fin février 2025, en croissance de 10,3% par rapport à un an auparavant.

Cette évolution s’explique par la hausse des ventes du segment de l’Assemblage de 8,6% à 2,86 MMDH et de EWIS (Electrical Wiring Interconnection System – système d’interconnexion de câblage électrique) de 13,6% à 1,63 MMDH.

Quant aux exportations des phosphates et dérivés, elles ont progressé de 6,3% à 11,48 MMDH, dont 8,16 MMDH d’engrais naturels et chimiques, 2,15 MMDH d’acide phosphorique et 1,17 MMDH de phosphates.

Par contre, les exportations automobiles ont connu une baisse de 8,2% à 23,58 MMDH, causée par un recul des ventes du segment de la construction (-2,45 MMDH), du segment de l’extérieur (-131 millions de dirhams (MDH)), et atténuée par la hausse des ventes du segment du câblage (+28 MDH).

Aussi, les exportations de « l’agriculture et agro-alimentaire » et de « l’électronique et électricité » ont reculé respectivement de 4% à 17,42 MMDH et de 15% à 2,68 MMDH, tandis que celles du « textile et cuir » ont avancé de 0,8% à 7,36 MMDH.