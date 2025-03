Commerce, recettes voyages, MRE, IDE… Ce qu’en dit l’Office des Changes

L’Office des Changes a publié, vendredi 28 mars, le bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs du Maroc à fin février. En voici les principaux indicateurs:

–Le déficit commercial a atteint 50,74 milliards de dirhams (MMDH) à fin février 2025, en augmentation de 22,1% comparativement à une année auparavant. Cette évolution couvre une hausse des importations de biens (+7,4% à 124,20 MMDH) et une baisse des exportations (-0,8% à 73,45 MMDH). Le taux de couverture a perdu 4,9 points à 59,1%.

–Le flux net des investissements directs étrangers (IDE) s’est établi à 6,12 MMDH, en amélioration de 40,6% par rapport à l’année précédente. Les recettes et les dépenses de ces investissements ont progressé respectivement de 27,9% à 8,96 MMDH et de 7,1% à 2,83 MMDH.

–Les recettes voyages ont atteint 15,75 milliards de dirhams (MMDH), réalisant une croissance de 2,8%, soit +428 millions de dirhams. Pour ce qui est des dépenses, elles se sont élevées à près de 5 MMDH, en hausse de 27,2%. Ainsi, le solde de la balance voyages a dépassé 10,76 MMDH (-5,6%).

Lire aussi | Exportations: l’aéronautique continue sur sa lancée, les autres secteurs en grise mine

–Les transferts des Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont atteint 17,86 milliards de dirhams (MMDH), contre plus de 18 MMDH en 2024. Ces transferts ressortent en légère baisse de 0,9% (-157 millions de dirhams (MDH).

–La facture énergétique s’est établie à 18,33 milliards de dirhams (MMDH) à fin février 2025, en repli de 1,9% par rapport à la même période, un an plus tôt. Cette évolution des importations des produits énergétiques fait suite, essentiellement, à la baisse des approvisionnements en « gas-oils et fuel-oils » de 4,9% sous l’effet prix en recul de 12,4%, et ce malgré la hausse des quantités importées de +8,6%.