CAN U17: Les pépites du football africain croisent le fer au Maroc

Les pépites du football africain croiseront le fer lors de la 15e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) des moins de 17 ans, prévue du 30 mars au 19 avril au Maroc, avec comme objectif le sacre continental, mais aussi une place dans la Coupe du Monde 2025.

Seize sélections nationales réparties en quatre groupes se disputeront, ainsi, dix billets réservés à l’Afrique pour cette édition élargie du tournoi mondial, qui se tiendra au Qatar plus tard dans l’année. Les deux premières équipes de chaque groupe obtiendront leur qualification pour les quarts de finale ainsi que pour le Mondial, alors que les deux dernières places qualificatives seront attribuées à l’issue de matches de barrage entre les équipes ayant terminé troisièmes de leur groupe.

Parmi les équipes les plus en vue, le Maroc, pays hôte, aura pour ambition de faire mieux que sa place de vice-champion en titre et décrocher son premier sacre continental dans cette catégorie. Pour atteindre cet objectif, le sélectionneur national Nabil Baha compte sur un groupe composé en majorité de joueurs évoluant à l’étranger, mais aussi sur des éléments de clubs marocains et de l’Académie Mohammed VI de football, qui symbolise l’intérêt accordé par le Royaume à la formation d’une jeune génération de footballeurs talentueux.

A domicile, les Lionceaux de l’Atlas auront toutes les chances de l’emporter, surtout qu’ils ont émis des signaux rassurants lors de leurs dernières apparitions, notamment le tournoi amical U17 organisé du 18 au 22 février au complexe Mohammed VI à Salé (2-ème place) et le tournoi de l’UNAF (2-ème place) qui s’est tenu du 11 au 23 novembre dernier, aux stades Père Jégo de Casablanca et El Bachir de Mohammedia.

De son côté, le Sénégal, tenant du titre, aura à cœur de réaliser un back to back et égaler l’exploit du Mali, vainqueur des éditions 2015 au Niger et 2017 au Gabon.

Vainqueurs du tournoi de l’UFOA (L’Union des fédérations ouest-africaines de football), début novembre dernier, les Sénégalais semblent en forme avant cette édition marocaine et ils l’ont démontré en remportant le tournoi amical U17 à Salé.

A surveiller également de près, la sélection du Burkina Faso, médaillée de bronze lors de la dernière édition et l’un des habitués de la CAN U17, qui signe au Maroc sa 11ème participation, avec au palmarès le titre de la CAN-2011, deux finales (1999, 2001) et deux troisième places (2009, 2023), ou bien le Mali, quatrième de la dernière édition et consécutivement sacré en 2015 et en 2017.

La sélection marocaine évoluera dans le groupe A, aux côtés de l’Ouganda, la Tanzanie et la Zambie.

Le groupe B comprend le Burkina, le Cameroun, l’Afrique du Sud et l’Egypte. Quant au groupe C, il est formé des sélections du Sénégal, de la Gambie, de la Somalie et de la Tunisie, alors que le groupe D se compose du Mali, de l’Angola, de la Côte d’Ivoire et de la Centrafrique.

Quatre stades situés dans les villes de Casablanca, Mohammedia, Berrechid et El Jadida accueilleront les matchs de cette 15e édition.

Il s’agit du stade Larbi Zaouli à Casablanca, du stade El Bachir à Mohammedia, du stade municipal de Berrechid, ainsi que du stade El Abdi à El Jadida.

Le coup d’envoi de la compétition sera donné le 30 mars au stade El Bachir à Mohammedia, où le Maroc, pays hôte, affrontera l’Ouganda, pour le compte du groupe A, à partir de 22h00.