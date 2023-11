Les travaux de la corniche Ain Sebaâ-Sidi Bernoussi bientôt lancés

Contrairement au zoo de Ain Sebaâ dont le retard de réouverture provoque la colère indignée des Casablancais, l’autre infrastructure urbaine tant attendue du nord de la capitale économique, à savoir la fameuse corniche Ain Sebaâ – Sidi Bernoussi est décidément sur la bonne voie pour une entrée en service avant fin 2024.

Huit mois après avoir débloqué le budget d’aménagement de cette corniche, qui devra s’étendre sur 3,4 km (pour sa première phase), la ville de Casablanca lance un appel d’offre pour les travaux d’aménagement et de construction.

Fixée à près de 60 millions de dirhams par Casa Aménagement, qui opère en tant que Maître d’Ouvrage Délégué, l’estimation du coût de la prestation inclut, outre la réalisation en front de mer d’une promenade pour piétons et pour bicyclettes à même de créer des ouvertures avec l’océan atlantique vers la métropole et vice-versa, la construction d’aires de jeux pour enfants et d’aires de détente, des sanitaires publics, des installations sportives, des kiosques, ainsi que des aires de stationnement et des passages pour personnes à mobilité réduite et ce, conformément au programme qui avait été validé par le Conseil de la ville de Casablanca en fin 2020.

La première étape de ce projet structurant pour les deux préfectures du nord de Casablanca, à savoir Ain Sebaâ – Hay Mohammedi et Bernoussi, avait été de lancer un concours architectural et urbanistique, lequel avait été glané par le duo Tarik Oualalou (un architecte franco-marocain de renom) et le paysagiste français Coloco.

Il est à rappeler que l’autre corniche principale de la ville de Casablanca, à savoir celle d’Ain Diab, avait nécessité un peu plus de deux ans de travaux (avant son inauguration en mars 2019) pour un budget deux fois plus important.