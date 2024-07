Ryad Mezzour rend visite au complexe sidérurgique de Riva Industries

Le vendredi 19 juillet, le Ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, accompagné de plusieurs officiels, a visité le complexe industriel de Riva Industries situé dans le parc industriel Jorf Lasfar, Med-Z, à El Jadida.

Cette visite marque l’importance de l’investissement de 2,9 milliards de dirhams réalisé par le groupe dans les domaines de la sidérurgie et de la métallurgie pour renforcer la souveraineté industrielle du Maroc.

Lire aussi | Lancement des travaux de la nouvelle usine de PROCUMAR à l’Agropole de Loukkos

Riva Industries, financé par un capital marocain, a développé un complexe industriel intégré pour la production de divers produits métallurgiques, tels que le fer à béton, le fil machine, les couronnes de grand diamètre, les lingots en acier, et les aciers spéciaux. Ce projet, couvrant une superficie totale de 75 hectares, vise à répondre aux besoins croissants du marché national et des marchés internationaux comme l’Europe et l’Afrique avec des produits de haute qualité et à valeur ajoutée.

Ce complexe industriel crée des opportunités professionnelles significatives pour la région, avec 3000 emplois, dont 1100 emplois directs et stables. Mezzour a souligné l’importance stratégique de ce projet pour l’économie nationale, déclarant qu’il renforcerait la capacité de production nationale et la diversification des produits à forte intégration locale. Il a ajouté que ce projet est en ligne avec les Hautes Orientations Royales visant à renforcer la souveraineté industrielle du Royaume en réduisant les importations et en favorisant les exportations.

Lire aussi | JTI construit sa 1ère Green Factory en Afrique du Nord et de l’Ouest au Maroc

Le complexe comprend également des unités auxiliaires utilisant des technologies avancées pour le tri et la préparation des déchets ferreux, le traitement et le recyclage des eaux et des fumées, ainsi que la transformation de l’électricité par des stations propres. Il inclut également la production de gaz et de matières essentielles au fonctionnement du complexe industriel.

Lors de cette visite, Mezzour a remis à Riva Industries le certificat de conformité aux normes marocaines pour le fil machine, faisant de l’entreprise le premier opérateur marocain certifié pour ce type de produit. Le processus de certification a été mené par l’IMANOR dans le cadre de la loi 12-06 relative à la normalisation, la certification et l’accréditation. Les normes marocaines utilisées pour cette certification et les procédures d’évaluation de la conformité associées sont équivalentes aux normes et pratiques internationales.