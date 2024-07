L’Administration de la Défense Nationale émet une note d’alerte concernant la panne informatique mondiale

L’Administration de la Défense Nationale, via la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information (DGSSI) et son Centre de Veille de Détection et de Réaction aux Attaques Informatiques (maCERT), a publié vendredi une note d’information concernant la panne informatique mondiale.

Cette panne affecte les systèmes Microsoft Windows utilisant CrowdStrike, perturbant de nombreux utilisateurs et services essentiels à travers le monde.

Lire aussi | Une panne informatique géante paralyse de nombreuses entreprises dans le monde

La note précise que CrowdStrike a connu une panne majeure, impactant divers secteurs critiques tels que les aéroports, les compagnies aériennes, les banques et les chaînes de télévision. Les utilisateurs ont rapporté des déconnexions et des erreurs critiques, notamment l’écran bleu de la mort (BSOD) sur les systèmes Windows. Cette perturbation est due à une mise à jour récente de CrowdStrike, affectant la stabilité des systèmes.

Recommandations de la DGSSI

Pour faire face à cette situation, la DGSSI recommande plusieurs mesures :

Identifier les systèmes utilisant CrowdStrike Falcon sur Windows.

Retarder les mises à jour de CrowdStrike jusqu’à résolution du problème.

Restaurer les systèmes à un point de restauration antérieur, si possible.

Tester les mises à jour dans un environnement de test avant de les appliquer en production.

Réaliser des sauvegardes régulières pour faciliter la restauration en cas de problèmes similaires.

Les incidents et perturbations doivent également être signalés à la DGSSI, incluant les mesures prises pour résoudre le problème.

Impact global de la panne

La panne informatique a paralysé de nombreuses entreprises à travers le monde. Microsoft, également affecté, a déclaré prendre des « mesures d’atténuation » pour résoudre le problème. La panne a causé des perturbations majeures dans les aéroports, avec des avions cloués au sol et des files d’attente dans les aéroports de Zurich, Berlin, Amsterdam-Schiphol, et plusieurs aéroports espagnols. Les compagnies aériennes telles que Delta, United, American Airlines, Air France, Ryanair, et plusieurs compagnies indiennes ont signalé des problèmes.

Lire aussi | HumanOne Cybersecurity rejoint BDO Advisory

En Europe, la Bourse de Londres et la Bourse de Milan ont également été touchées, avec des retards dans l’affichage des taux de variation à l’ouverture. Des hôpitaux aux Pays-Bas ont dû fermer des services d’urgences et reporter des opérations, tandis que le plus grand opérateur ferroviaire britannique a évoqué de potentielles annulations de dernière minute.

Dépendance aux technologies numériques

Pour rappel, la panne informatique a mis en lumière l’ampleur des défis auxquels sont confrontées les entreprises dans un monde de plus en plus dépendant des technologies numériques. L’interaction entre CrowdStrike et Windows a causé des perturbations sans précédent, affectant des secteurs variés, allant des transports aériens aux télécommunications, en passant par les marchés financiers et les services de santé.