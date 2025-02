Le Maroc réunit à Rabat les pays africains autour de la cybersécurité

La Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI), relevant de l’Administration de la Défense Nationale, tient, à Rabat, l’African Cybersecurity Forum, en exécution des hautes instructions royales.

La séance d’ouverture de ce Forum, organisé en partenariat avec Smart Africa jusqu’au 5 février, s’est déroulé en présence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdeltif Loudyi, et la ministre déléguée, chargée de la Transition Numérique et de la réforme de l’Administration, Amal El Fallah Seghrouchni, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, indique un communiqué de l’Administration de la Défense Nationale.

Placé sous le thème « L’intelligence artificielle et le cloud de confiance, des piliers pour le renforcement de la cybersécurité », cet événement d’envergure sur les enjeux de la cybersécurité et de la confiance numérique en Afrique, réunit plus de 900 participants de 29 pays arabes et africains, parmi lesquels, des ministres, des directeurs d’agences nationales de cybersécurité, des responsables gouvernementaux, des dirigeants d’entreprises et des responsables et professionnels de la cybersécurité.

Lire aussi | Cybersécurité : Le Maroc à la pointe de la sécurité numérique mondiale

Dans son allocution d’ouverture, M. Loudyi a souligné que le Maroc a toujours été convaincu, conformément à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que l’essor de l’Afrique repose sur les valeurs de solidarité, de coopération et sur l’établissement de partenariats Sud-Sud.

Dans cet esprit, et face à l’importance de la cybersécurité en tant que priorité stratégique, il a réaffirmé l’engagement du Royaume à collaborer avec ses partenaires des pays africains pour renforcer les capacités collectives et garantir un avenir numérique sécurisé et prospère pour les peuples de la région.

Pendant trois jours, le forum africain sur la cybersécurité rassemblera des décideurs, experts et professionnels du secteur autour d’un programme riche en conférences, tables rondes, réunions et ateliers de travail. Les échanges et débats porteront sur des thématiques stratégiques.

Lire aussi | Cybersécurité : le Maroc prend les menaces très au sérieux

L’événement mettra en lumière notamment le rôle essentiel des nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle et le Cloud, dans le renforcement de la résilience face aux cyber-menaces. Les participants auront ainsi l’opportunité d’explorer les solutions innovantes et les meilleures pratiques permettant de relever les défis actuels en matière de cybersécurité.

Des sessions de formation sont également proposées par la DGSSI durant cet évènement au profit de 400 professionnels marocains et africains de la cybersécurité. Les thématiques abordées se rapportent notamment à la gestion des risques et des vulnérabilités, à la sécurisation des infrastructures et des données, à l’utilisation de l’intelligence artificielle pour l’analyse des menaces et pour le renforcement de la sécurité, à la sécurité du Cloud et au développement sécurisé des applications.

Lire aussi | Seghrouchni à Helsinki pour renforcer la coopération technologique entre le Maroc et Nokia

Cet événement est une occasion pour mettre l’accent sur le rôle de la coopération régionale dans le domaine de la cybersécurité et de la transformation numérique. Il reflète l’engagement du Royaume du Maroc en faveur d’une coopération renforcée en Afrique dans ces domaines. Plusieurs personnalités éminentes y prendront part.

Le programme de l’événement sera d’ailleurs marqué par deux temps forts: la réunion du réseau africain des autorités nationales de cybersécurité (ANCA), dont la DGSSI assure la vice-présidence, et une réunion de haut niveau organisée par Smart Africa sur l’intelligence artificielle pour l’Afrique.