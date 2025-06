Kaspersky révolutionne les voyages avec son nouveau service eSIM mondial

À l’ère du voyage connecté, Kaspersky lance une solution innovante pour faciliter l’accès à Internet à l’étranger. Baptisée Kaspersky eSIM Store, cette plateforme permet aux voyageurs de se connecter facilement dans plus de 150 pays, sans avoir à recourir à une carte SIM physique.

L’eSIM, ou carte SIM intégrée, connaît un développement fulgurant. Selon la GSMA, le nombre d’appareils compatibles a été multiplié par dix au cours des cinq dernières années. D’ici 2028, près de la moitié des connexions mobiles dans le monde devraient reposer sur cette technologie. Un engouement qui s’explique par sa praticité : plus besoin de chercher une carte SIM locale à l’arrivée ou de subir des frais d’itinérance prohibitifs.

C’est pour répondre à cette demande croissante que Kaspersky a développé son eSIM Store. Disponible via une application mobile ou un site web, le service propose plus de 2 000 forfaits data, en partenariat avec des opérateurs locaux du monde entier. Les utilisateurs peuvent ainsi choisir une offre adaptée à leur destination et à la durée de leur séjour, avec la possibilité d’activer leur connexion dès l’atterrissage.

Que l’on parte pour le travail ou les loisirs, rester connecté à l’étranger reste un défi. Entre les frais de roaming excessifs, les difficultés à trouver une carte SIM locale ou les risques liés aux réseaux Wi-Fi publics, les obstacles sont nombreux. Kaspersky eSIM Store offre une alternative simple et sécurisée.

Grâce à une interface intuitive, les voyageurs peuvent acheter, activer et gérer leur forfait en quelques clics. Le service inclut également un suivi en temps réel de la consommation, avec des alertes lorsque le volume de données approche de sa limite. Une fonctionnalité particulièrement utile pour éviter les coupures intempestives.

Pour garantir une couverture optimale, Kaspersky s’est associé à BNESIM Limited, un fournisseur de solutions eSIM présent sur le marché depuis 2017. « L’eSIM représente l’avenir de la connectivité mobile, surtout pour les voyageurs fréquents. Avec Kaspersky eSIM Store, nous voulons offrir une expérience fluide et sans contraintes », explique Mikhail Gerber, Vice-Président Exécutif du Consumer Business chez Kaspersky.

Disponible dès maintenant sur l’App Store, Google Play et via le site kasperskyesimstore.com, ce nouveau service vient compléter la gamme de solutions de cybersécurité de l’entreprise, comme Kaspersky VPN Secure Connection. De quoi voyager en toute tranquillité, sans compromis sur la sécurité ou la qualité de la connexion.