L’ONMT tient son Conseil d’administration sous le signe d’une dynamique touristique record

Le Conseil d’administration de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) s’est réuni ce mardi à Rabat sous la présidence de Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire. Les discussions ont mis en lumière une croissance soutenue du secteur, confirmant l’efficacité des stratégies déployées depuis 2023.

Les chiffres présentés témoignent d’une nette progression : en 2024, le Maroc a accueilli 17,4 millions de touristes, tandis qu’à fin mai 2025, les arrivées aux postes frontières ont augmenté de 22 % par rapport à la même période en 2024. Les nuitées touristiques affichent quant à elles une hausse de 17 %.

Cette performance s’explique notamment par le renforcement des partenariats aériens et la stratégie marketing internationale. Plus de 90 % des sièges aériens programmés en 2024 découlent d’accords conclus par l’ONMT, et les tour-opérateurs partenaires génèrent 75 % des nuitées dans les hôtels classés.

Stratégie aérienne et diversification des marchés

La stratégie « Aérien x2 » entre dans une nouvelle phase, avec des négociations en cours pour la période 2026-2030. L’objectif est d’atteindre 13 millions de sièges contractualisés dès 2025, après une progression de 25 % en un an. De nouvelles routes long-courriers ont été ouvertes, et des compagnies aériennes majeures ont renforcé leur présence au Maroc.

Parallèlement, le pays a intégré le Top 10 des destinations les plus citées par les touristes internationaux, avec un taux de considération de 54 %. Les efforts marketing, notamment via des campagnes digitales et des partenariats avec des influenceurs, ont contribué à cette notoriété accrue.

L’ONMT mise sur le digital et l’expérience client pour consolider son attractivité. La plateforme Ntla9awfbladna a été refondue, et Visit Morocco est en cours de modernisation. Par ailleurs, des actions ciblées ont été menées pour dynamiser le tourisme interne, en collaboration avec l’ONCF et via des campagnes de mobilité.

Sur le plan international, le Maroc renforce sa présence dans les marchés émergents (Amériques, Asie) et consolide ses partenariats avec des acteurs majeurs comme Emirates, Delta Airlines et Trip.com.

Perspectives 2025-2030

La feuille de route pour le second semestre 2025 prévoit plusieurs initiatives, dont la campagne « Maroc, Terre de Football », en partenariat avec la FRMF, en prévision de la CAN 2025. L’accent sera également mis sur le développement d’offres expérientielles régionales et l’organisation de plus de 40 événements nationaux.

« Les prochaines années seront déterminantes pour atteindre notre objectif de 26 millions de touristes en 2030 », a déclaré Fatim-Zahra Ammor. Achraf Fayda, directeur général de l’ONMT, a quant à lui souligné la priorité donnée à la connectivité aérienne et à l’innovation pour positionner le Maroc parmi les grandes destinations mondiales.

À l’issue de la réunion, le Conseil a approuvé les comptes 2024, le plan d’action pour le second semestre 2025, ainsi que plusieurs projets structurants pour l’Office et la destination Maroc.