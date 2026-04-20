Ce que l’IA ne remplacera jamais [Par Btissam Laamine*]

À chaque révolution technologique revient le même réflexe, presque rassurant dans sa répétition : annoncer la disparition du commercial. Comme si vendre n’avait jamais été qu’un problème de calcul, de traitement d’information, comme si la relation n’avait été, au fond, qu’un bruit parasite dans une mécanique autrement rationnelle.

L’intelligence artificielle ne fait pas exception. Elle fascine, elle inquiète, elle promet. Et avec une régularité presque rituelle, elle ravive cette prophétie commode : demain, la machine vendra à la place de l’homme. L’histoire le montre : les outils déplacent la valeur, ils ne la suppriment pas.

Il est temps, dès lors, de regarder ce que l’IA révèle plutôt que ce qu’elle efface.

La scène est familière à ceux qui ont tenu une vraie négociation. Pas celle des échanges rapides, des remises concédées au détour d’un appel. L’autre. Celle qui s’étire sur des mois, parfois des années, où tout a été préparé, documenté, anticipé, où les chiffres ont été alignés et les scénarios simulés.

Et puis, au milieu de cette architecture minutieusement construite, quelque chose cède.

Une question surgit. Simple en apparence, désarmante dans ce qu’elle exige : « Si je vous choisis… qu’est-ce qui, au fond, me retiendra de vous quitter dans un an ? »

À cet instant, tout ce qui relevait de la donnée devient secondaire. Ce n’est plus une affaire de prix, ni de fonctionnalités, ni de performance mesurable. C’est une affaire de projection, de risque consenti, de confiance accordée à quelqu’un que l’on ne connaît pas encore assez pour la justifier pleinement et que l’on choisit pourtant.

Le raisonnement ne s’arrête pas aux salles de vente. Si l’on pousse la logique jusqu’au bout, une question s’impose que peu osent formuler clairement : si l’IA est capable de modéliser des équilibres géopolitiques, de simuler des scénarios d’accord, d’analyser en temps réel les rapports de force d’un conflit, pourquoi ne pas lui confier la gestion des négociations internationales ? Pourquoi continuer à envoyer des hommes, faillibles, coûteux, là où un algorithme produirait une solution optimale en quelques secondes ?

L’actualité récente fournirait presque matière à y croire. À Islamabad, la semaine dernière, une délégation a passé plus de vingt heures à tenter de dénouer l’un des dossiers les plus explosifs du moment, le détroit d’Ormuz, pour repartir les mains vides.

Aucune IA n’aurait su saisir la manière dont un interlocuteur habite le temps, pense l’attente, la patience, l’urgence. Ce différentiel ne se calcule pas précisément parce qu’il est irrationnel. Il se ressent. C’est pourquoi l’on envoie des hommes à la table, et non des serveurs. Et, pour la même raison, lorsque l’enjeu est réel, on envoie un commercial et non un chatbot.

Il suffit, pour s’en convaincre davantage, de s’être promené dans les allées du Gitex Africa. Dans l’un des plus grands rendez-vous technologiques du continent dédié précisément à l’intelligence artificielle, à l’innovation, aux outils du futur, pas un seul stand n’était tenu par des algorithmes. Chaque entreprise, des grands groupes aux startups les plus agiles, était venue en force : des dirigeants, des directeurs commerciaux, des équipes entières mobilisées pour convaincre, séduire, transformer une conversation en partenariat stratégique.

On aurait pu imaginer l’inverse. La technologie s’en serait chargée seule. Mais personne n’y a cru, pas même ceux qui vendent de l’IA.

Ce paradoxe discret est peut-être la démonstration la plus honnête qui soit. Et il ne s’arrête pas là : certaines de ces entreprises sont venues me trouver, non pour parler de leurs outils, mais pour renforcer et développer leurs compétences commerciales.

Et dans ces contextes, l’IA apparaît pour ce qu’elle est réellement : un levier.

Elle agrège des volumes de données que l’esprit humain ne pourrait parcourir, identifie des signaux faibles, anticipe des comportements d’achat, suggère des priorités de prospection avec une précision croissante. Elle allège ce poids silencieux mais considérable du reporting, structure, alerte, éclaire.

Mais c’est précisément là que le regard doit s’affiner : en libérant le commercial de ces tâches, elle ne le remplace pas, elle le met à nu. Elle le ramène à ce que son métier a toujours été dans ses formes les plus exigeantes : une rencontre.

Car on ne conclut pas parce qu’on a le meilleur produit. On conclut parce qu’on a su, à un moment donné, incarner la réponse la plus juste à une inquiétude que le client n’avait pas encore formulée.

Cette incarnation ne se scripte pas. Elle se travaille dans les silences autant que dans les mots, dans la manière de poser une question comme dans celle d’y répondre, dans cette capacité presque invisible à sentir le moment où il faut avancer et celui, plus rare encore, où il faut suspendre.

L’intelligence artificielle, aussi performante soit-elle, ne doute pas. Elle calcule. Elle ne tremble pas. Elle exécute. Elle ne perçoit pas cette infime oscillation dans un regard, ni cette tension à peine perceptible dans une voix qui dit « je vais en référer à ma direction» mais appelle, en réalité, une présence plus juste.

Ce que l’IA vient menacer, ce n’est pas le métier de commercial. C’est la médiocrité dans ce métier.

Les organisations les plus lucides l’ont compris : l’enjeu n’est pas de réduire la place de l’humain, mais de la redéfinir avec une exigence accrue.

Elles investissent dans des outils capables de produire clarté, rapidité, pertinence analytique non pour se passer du commercial, mais pour lui permettre de concentrer son énergie là où elle crée réellement de la valeur : dans la qualité du lien, la finesse de l’écoute, la justesse de l’intervention.

Mais tirer pleinement parti de ces outils suppose une exigence que l’on sous-estime encore : celle de la donnée. Une IA ne se trompe pas seulement lorsqu’elle manque d’informations, elle se trompe surtout lorsqu’elle s’appuie sur des informations fausses, incomplètes ou mal saisies, avec une assurance qui rend l’erreur plus difficile à détecter.

Ce qui n’est pas renseigné n’existe pas. Ce qui est mal renseigné déforme.

Le compte rendu négligé, le CRM rempli à la va-vite, l’information captée sur le terrain mais jamais restituée : rien de tout cela n’est un détail d’hygiène administrative. C’est le socle sur lequel repose la pertinence de l’outil. Tout cela conditionne, silencieusement, la qualité de ce qui suivra.

Et structurer ne suffit pas non plus. Il faut encore savoir ne pas se soumettre aveuglément à ce que l’outil restitue.

L’IA propose, ordonne, suggère. Elle dessine des trajectoires cohérentes, parfois brillantes. Elle ignore pourtant ce qui échappe encore à toute formalisation : ce détail qui ne s’écrit pas, cette inflexion qui ne se mesure pas, ce basculement imperceptible qui change une décision.

S’en remettre entièrement à elle reviendrait à confondre la carte et le territoire.

C’est exactement cela qu’on attend du commercial : s’appuyer sur ce qui est visible sans jamais cesser d’interroger ce qui ne l’est pas. Écouter sans obéir. Comprendre sans se soumettre. Reprendre la main quand leur expérience leur dit que les chiffres, cette fois, ne racontent pas toute l’histoire.

L’IA éclaire. Le commercial juge

Au fond de toute décision qui engage vraiment, comme de tout accord appelé à durer, subsiste une part irréductible à la modélisation. Une part de projection, de confiance, de risque librement accepté.

Cette part-là, toujours la plus décisive, ne se calcule pas, ne se compresse pas, ne se délègue pas. Elle se construit lentement, de personne à personne, dans l’épaisseur d’une relation que nul algorithme ne peut simuler parce qu’elle n’existe que dans la rencontre.

C’est pourquoi, demain plus encore qu’hier, les meilleurs commerciaux ne seront pas ceux qui maîtrisent le mieux les outils, mais ceux qui sauront s’en servir sans s’y dissoudre et habiter pleinement ce que les outils ne pourront jamais être : une présence.

* Btissam LAAMIME est Experte en efficacité commerciale