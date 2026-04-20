OPCVM: l’actif net sous gestion recule à 772,12 MMDH à fin mars

L’actif net sous gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) est passé de 799,36 milliards de dirhams (MMDH) à fin février dernier, à 772,12 MMDH à fin mars 2026, enregistrant une baisse de 1,65%, selon l’Association des sociétés de gestion et fonds d’investissement marocains (ASFIM).

Cette baisse est expliquée par la décollecte nette de plus de 13 MMDH, qui a concerné principalement les OPCVM OCT (Obligations court terme), fait savoir l’ASFIM dans sa récente lettre mensuelle d’information.

Par ailleurs, les OPCVM Monétaires ont enregistré la plus haute performance mensuelle (+0,14%), tandis que les OPCVM Actions ont affiché une performance négative de 5,32%.

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À fin mars 2026, les OPCVM Monétaires ont également affiché la plus haute performance annuelle avec une variation de +0,54%, alors que les OPCVM Actions ont diminué de 7,87%.

Le nombre d’OPCVM en activité s’est établi à 614, suite au lancement des fonds « TWIN PERFORMANCE » (OPCVM Actions) et « TWIN LIQUID BANK » (OPCVM OCT), gérés par la société de gestion TWIN CAPITAL GESTION.