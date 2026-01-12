Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Les billets de banque retirés de la circulation [IMAGES]
Vous avez dit malédiction pétrolière ?  [Par Pr Ahmed Azirar*]
IA Cryptée, un frère ingénieux et une idée de la descendance: «Dans la tête de Pavel Dourov» [Par Charaf Louhmadi]
« Maroc, Terre de Lumière » illumine le Stade Prince Moulay Abdellah [Vidéo]
Edward E. Barbey: «Notre société moderne est implacablement en proie à un vide existentiel»
Aziz Akhannouch renonce à un troisième mandat à la tête du RNI
Immobilier: l’impasse des logements vides
Youssef Guerraoui Filali: «La protection sociale ne doit pas être perçue uniquement comme une politique de redistribution»
Le Souverain souffre d’une lombosciatalgie mécanique, associée à une contracture musculaire, sans aucun signe de gravité
Décès de Hassan Ouriagli : le monde économique marocain perd une figure majeure
Home Tribune et DébatsVous avez dit malédiction pétrolière ?  [Par Pr Ahmed Azirar*]
Tribune et Débats

Vous avez dit malédiction pétrolière ?  [Par Pr Ahmed Azirar*]

by Challenge
written by Challenge

Coups d’État, guerres, assassinats politiques, divisions territoriales… Derrière la « malédiction pétrolière », Pr Ahmed Azirar décrypte un basculement géopolitique plus profond. Selon l’économiste, le monde hérité de l’après-Seconde Guerre mondiale s’effondre au profit d’un nouvel ordre fondé sur la force, les sphères d’influence et la prédation, où la cohésion interne des États devient l’ultime rempart.

À cause du pétrole, Mossadegh, le Premier ministre du Shah iranien, a été écarté et est mort en 1953. Le roi Fayçal a été assassiné en 1975 pour avoir décrété la guerre du pétrole. Le Soudan est divisé, son pétrole donné au Sud, et laissé en pâture à des intérêts subrégionaux.

L’Iran ne compte plus les attaques contre son territoire et ses dirigeants, lui qui manœuvrait loin de son pays par groupes armés et idéologues interposés. Il semble faire le dos rond en attendant la foudre annoncée. Les ayatollahs gèrent leur souci urgent : le tumulte social interne grandissant.

Kadhafi, trucidé malgré l’argent distribué ici et là, a laissé la Libye déboussolée, en scission qui ne dit pas son nom, avec la manne pétrolière gardée dans la partie Est du pays.

Saddam, que la guerre contre l’Iran n’a pas débarqué, est tombé dans le piège koweïtien pour être exécuté le jour de l’Aïd Al-Adha.

Maduro est capturé comme un malfrat, lui l’ex-chauffeur de bus qui a réussi à s’asseoir sur la plus grande réserve mondiale d’or noir… de la malédiction. Il a beau crier qu’il voulait tout céder à Trump, rien n’a servi. Le jeu stratégique dépasse son pays et son pétrole.

La question n’est plus de savoir si les énergies fossiles sont menacées ou pas. Elles ont du temps devant elles.

C’est plutôt l’ordre mondial de la Seconde Guerre mondiale qui est bel et bien enterré.

Se construit sur ses décombres un nouvel « ordre » basé sur la force extrême et la prédation, guidées par une renaissance de l’impérialisme et une nouvelle division du monde.

Un « Caracas deal », dira-t-on, remplace Yalta. Observons ! Les États-Unis et la Chine n’ont pas franchement condamné l’invasion russe de l’Ukraine. Ils l’ont de fait approuvée. Pour la même raison. Trump veut extraire la Russie du flanc chinois et la Chine ne veut surtout pas pousser la Russie sous l’emprise américaine. Idem pour l’invasion du Venezuela et la capture de son ex-président.

Quant à Gaza, l’entente était parfaite. Ni l’Europe, spectatrice engagée, ni la Chine, ni naturellement la Russie n’ont concrètement réagi. Autant pour Gaza que pour Maduro. Des murmures quasi inaudibles.

Le deal factuel d’intérêts américano-sino-russe semble se préciser. Les États-Unis appliqueront sans heurts leur « Donroe » (Monroe actualisée). L’hémisphère Sud est remis sous leur coupe, y compris le Brésil et le Mexique, dont la réaction est néanmoins attendue. L’Afrique atlantique aussi. Quant à la Chine, elle continuera pour le moment à travailler pour récupérer « son » Taïwan, et la Russie aura son hinterland en Ukraine. L’Europe, vieillissante et mal gouvernée, est laissée à ses problèmes, et les pays du Sud également.

Ce n’est donc pas le lourd pétrole vénézuélien, même abondant, qui a fait agir Trump en priorité. Quoique ! C’est la définition de la sphère d’influence américaine élargie qui est en marche. Avec, bien entendu, la Chine en cible stratégique. Chine qui n’en est pas moins consciente. Sa « silk method » d’action, à la Sun Tzu, est différente. Elle laisse faire tout en œuvrant méthodiquement à reconstruire son standing d’empire millénaire qu’elle était.

Cela étant dit, le mouvement tectonique accéléré par Trump ne s’arrêtera certainement pas : Iran, Panama, Colombie, Groenland (sous OTAN !), et même l’Europe dans le viseur… Mais en tectonique, un mouvement en cause toujours d’autres qui peuvent être plus violents, incontrôlables et destructeurs.

L’ONU, l’intégrité des frontières, le multilatéralisme, la mondialisation heureuse, et même la démocratie… sont tous bafoués pour le moment.

En bref, c’est la solide cohésion intérieure de chaque pays qui reste la condition sine qua non pour dissuader les convoitises étrangères.

Universitaires, la géopolitique classique est morte. La nouvelle est à imaginer. L’intelligence artificielle, pardon, l’intelligence humaine, restera le facteur décisif.

* Pr Ahmed Azirar, Économiste, fondateur du Cercle de l’Économie d’Entreprise du Maroc (CEREM)

Vous aimerez aussi

Edward E. Barbey: «Notre société moderne est implacablement en proie à un vide...

Quand l’image sature, la réputation vacille [Par Meryem Anzid*]

Et si la Zakat finançait la Silicon Valley marocaine ? [ Par Dr Anwar...

Geler la communication, c’est affaiblir la puissance publique [ Par Amr Abbadi*]

Zhou Zhicheng: « Promouvoir la construction d’un système de gouvernance mondiale plus juste et...

Middle East Eye et son soap opéra sahraoui : quand la fiction se...