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Destination MICE: Rabat se positionne sur le tourisme d’affaires

by Challenge
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En droit fil des ambitions d’inscrire la capitale comme destination MICE, le Conseil régional du tourisme (CRT) de Rabat-Salé-Kénitra accueille, les 15 et 16 avril, les professionnels marocains pour présenter et faire valoir le potentiel de la ville impériale en matière de tourisme d’affaires.

Organisée en collaboration avec l’ARIH (Association régionale de l’industrie hôtelière) et les agences de voyage de la région (AVRSK), avec l’appui de la Wilaya, cette initiative marque un tournant dans le positionnement de la capitale comme destination MICE de premier plan (Meetings, Incentives, Conferences et Exhibitions).

L’action de charme, qui bénéficie du soutien de la Délégation du Tourisme, est destinée aux principaux DMC (Destination Management Company) et agences réceptives opérant au Maroc, qui pourront se faire une idée précise des efforts entrepris en vue de consolider la nouvelle orientation, en conjuguant harmonieusement patrimoine, expériences et perspectives de développement.

Des atouts à la hauteur des ambitions

Capitale administrative du Royaume, Rabat se distingue par un cachet singulier alliant élégance institutionnelle, richesse patrimoniale et infrastructures modernes. Le développement de son parc hôtelier, la montée en gamme de ses équipements et son accessibilité renforcée — notamment grâce à la ligne à grande vitesse Al Boraq — renforcent son attractivité pour ce segment.

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Au-delà de ses atouts propres, Rabat bénéficie d’une ouverture régionale stratégique avec Sale, Kenitra et l’arrière-pays jusqu’à Fès, permettant de proposer des expériences diversifiées mêlant culture, patrimoine, nature et découverte. La capitale s’affirme progressivement comme une alternative crédible et complémentaire à Marrakech et Casablanca.

«Rabat n’est plus seulement la capitale administrative du Maroc — elle est une destination MICE qui s’affirme avec conviction. Notre ambition est de faire de cette ville un hub d’évènements professionnels reconnu à l’échelle nationale et internationale, en s’appuyant sur un patrimoine exceptionnel, des infrastructures modernes et une hospitalité authentique», argumente Mehdi Hameda Benchekroun El Mehdi, président du CRT.

Dyour Dbagh et FAM Trip au programme

Une réception d’exception se tiendra, le 15 avril, au sein de Dyour Dbagh, écrin patrimonial emblématique niche au cœur de la médina de Rabat. Ancien site dédié aux activités de tannage du cuir, ce lieu magnifiquement réhabilite incarne un équilibre réussi entre préservation du patrimoine et modernité.

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Sa transformation en espace culturel et évènementiel de premier plan en fait un cadre particulièrement adapte à l’accueil d’évènements professionnels à forte valeur ajoutée. Conçu sous la forme d’un cocktail dinatoire intimiste réunissant une cinquantaine de décideurs — hôteliers, agences réceptives et institutionnels — ce format volontairement restreint favorisera des interactions ciblées et posera les bases de partenariats concrets.

Dans le prolongement de la soirée inaugurale, un voyage de familiarisation (FAM Trip) est organisé le matin du 16 avril 2026. Ce programme immersif et structuré offre aux participants une découverte en profondeur du patrimoine de la capitale, avant de se conclure par un déjeuner gastronomique dans l’un des restaurants les plus emblématiques de Rabat.

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