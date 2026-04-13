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Douanes: les recettes nettes en hausse de 7,1% à fin mars

by Challenge avec MAP
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Douane, adii, facilités de cautionnement

Les recettes douanières nettes ont atteint 23,52 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars, en hausse de 7,1%, comparativement à la même période un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).

Ces recettes, qui proviennent des droits de douane, de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation et de la Taxe intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, tiennent compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, précise la TGR dans son récent Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP).

Pour leur part, les recettes douanières brutes ont été de 27,19 MMDH à fin mars contre 21,95 MMDH un an auparavant, en hausse de 7,3% par rapport à leur niveau à fin mars 2025, poursuit la même source.

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Les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin mars ont atteint 3,72 MMDH contre 3,8 MMDH un an auparavant, soit une diminution de 2,1%.

S’agissant des recettes nettes provenant de la TVA à l’importation, elles se sont établies à 14,13 MMDH à fin mars 2026 contre 13,68 MMDH à fin mars 2025, enregistrant une hausse de 3,3%, alors que la TVA sur les produits énergétiques a enregistré une hausse de 0,5% et celle sur les autres produits une augmentation de 3,8%.

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Par ailleurs, les recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont atteint 5,66 MMDH contre 4,47 MMDH, en hausse de 26,6% par rapport à leur niveau à fin mars 2025, tandis que les recettes de la TIC sur les tabacs manufacturés se sont, quant à elles, chiffrées, à 3,02 MMDH contre 2,76 MMDH, en augmentation de 9,7% par rapport à un an auparavant.

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