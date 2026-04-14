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Le Maroc enregistre un excédent budgétaire de 6,5 MMDH au premier trimestre

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un excédent budgétaire de 6,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin mars 2026, contre 5,9 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).

D’après le Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP), les recettes ordinaires brutes se sont établies à 123,42 MMDH contre 113,9 MMDH à fin mars 2025, en hausse de 8,3%. L’évolution s’explique par l’augmentation des impôts directs de 9,8%, des impôts indirects de 9,3%, des droits d’enregistrement et de timbre de 9,6% et par la baisse des droits de douane de 2,1% et des recettes non fiscales de 1,8%.

Cette situation tient compte d’un solde positif de 21,2 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA).

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Concernant les dépenses ordinaires, elles ont augmenté de 4,9% à 108,33 MMDH provenant de la hausse de 1,9% des dépenses de biens et services, de 8,7% des charges en intérêts de la dette, du recul des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 1,4%.

Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, le solde ordinaire enregistré à fin mars 2026 a été positif de 15,09 MMDH contre un solde ordinaire positif de 10,7 MMDH un an auparavant.

S’agissant des dépenses émises au titre du budget général, elles se sont chiffrées à 151,96 MMDH à fin mars 2026, en hausse de 6% par rapport à leur niveau à fin mars 2025, en raison de l’augmentation de 4,5% des dépenses de fonctionnement, de 6,4% des dépenses d’investissement et de 11,7% des charges de la dette budgétisée.

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Par ailleurs, les recettes des CST ont atteint 67,7 MMDH. Ce montant englobe les versements effectués à partir du chapitre des charges commune. Les dépenses émises ont été de 47,3 MMDH. Elles intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 2,5 MMDH. Le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 20,4 MMDH.

Quant aux SEGMA, leurs recettes ont atteint 737 millions de dirhams (MDH) contre 608 MDH à fin mars 2025.

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