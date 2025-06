CAN 2025 : l’ONMT lance un roadshow européen pour promouvoir le Maroc, terre de football

À l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 que le Maroc s’apprête à accueillir, l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) organise une tournée promotionnelle en Europe sous le slogan « Maroc, Terre de Football ». Ce roadshow, prévu du 16 au 23 juin, vise à renforcer l’image du Royaume comme destination de choix pour le tourisme et le sport.

Cinq capitales européennes ont été retenues pour cette initiative : Madrid, Paris, Bruxelles, Amsterdam et Milan. L’opération s’inscrit dans le cadre de la convention stratégique signée en avril dernier entre l’ONMT et la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), dont l’objectif est de positionner le Maroc comme une référence internationale en matière de football et de tourisme d’ici 2030.

Selon Achraf Fayda, directeur général de l’ONMT, « le Maroc s’apprête à accueillir l’Afrique. À travers ce roadshow, nous voulons raconter une histoire collective : celle d’un pays tourné vers l’avenir, fier de ses racines et passionné de football ».

Cette tournée européenne s’adresse aux professionnels du tourisme et du sport, aux médias, ainsi qu’aux créateurs de contenu. Dans chaque pays visité, plus d’une centaine d’agents de voyages et de tour-opérateurs sont conviés, aux côtés de spécialistes du tourisme communautaire, africain et expérientiel. La présence de médias africains souligne également la dimension de coopération sud-sud portée par l’événement.

Chaque étape du roadshow proposera une valorisation des atouts touristiques du Royaume à travers des expériences immersives, des rencontres avec des personnalités du sport, et des témoignages mettant en avant la richesse culturelle et la modernité du pays.

Porté par une jeunesse dynamique, des infrastructures modernes et une tradition d’accueil reconnue, le Maroc entend faire de la CAN 2025 une compétition inclusive, durable et inspirante. L’ONMT voit dans cette initiative un levier essentiel pour mobiliser ses partenaires européens et africains, et renforcer l’attractivité du Royaume à l’échelle internationale.