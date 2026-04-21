La Ford Mustang GTD Competition bat un record au Nürburgring

La nouvelle Ford Mustang GTD Competition a signé un temps de 6:40.835 sur la boucle nord du Nürburgring, confirmant la place de Ford parmi les constructeurs américains les plus performants sur ce circuit mythique. Après avoir franchi la barre symbolique des sept minutes, la Mustang GTD continue de repousser les limites et s’impose désormais comme l’une des références du classement Pré-Production/Prototype.

Conçue comme la version la plus radicale de la gamme, la Mustang GTD Competition, pilotée par Dirk Müller, a gagné plus de 11 secondes par rapport au précédent chrono de la Mustang GTD en catégorie Production. Cette progression s’explique par plusieurs évolutions majeures selon le constructeur : une puissance accrue du V8 suralimenté de 5,2 litres, une aérodynamique optimisée avec un nouvel aileron arrière et des éléments en fibre de carbone, une adhérence renforcée grâce à des pneus haute performance. Ajoutez-y un allègement global du véhicule via des jantes en magnésium et des sièges baquets en carbone.

Lire aussi | Chery Challenge: confort et autonomie confirmés au volant du Tiggo 7 Pro PHEV

Au-delà des aspects techniques, ce record reflète l’engagement des équipes de Ford Racing et de Multimatic. Les ingénieurs ont travaillé sans relâche pour affiner chaque détail, transformant le Nürburgring en véritable laboratoire d’essai. Mark Rushbrook, responsable de Ford Performance, a souligné que les enseignements tirés de la compétition nourrissent directement le développement des modèles homologués pour la route. La performance humaine a également marqué cette campagne. L’ingénieur Ford Racing Steve Thompson, impliqué dans le développement du projet, a lui-même pris le volant et réalisé un temps de 6:49.337, améliorant le précédent chrono de Dirk Müller.

Avec ce nouveau record, la Mustang GTD Competition confirme son ambition : rapprocher l’univers des GT3 de celui des supercars routières, et démontrer que Ford peut rivaliser avec l’élite européenne sur l’un des circuits les plus exigeants au monde.