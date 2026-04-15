Chery Challenge: confort et autonomie confirmés au volant du Tiggo 7 Pro PHEV

Du 9 au 11 avril, Chery Maroc (Groupe Auto Hall) a organisé le «Chery Long Distance Challenge», réunissant presse nationale et influenceurs. Pendant trois jours, les Tiggo 7 Pro PHEV et Tiggo 8 Pro PHEV ont été testés sur près de 1 000 km de routes marocaines, avec un seul plein et une seule charge. Ce road trip entre Casablanca et Tanger a permis de démontrer l’efficacité énergétique des modèles hybrides rechargeables, entre autonomie, efficience et gestion intelligente de l’énergie. Nous étions à bord du Tiggo 7 Pro PHEV pour vivre cette expérience.

C’est un défi grandeur nature qui nous a menés de Casablanca à Tétouan, avant de revenir dans la capitale économique. Plus d’une quinzaine de véhicules, répartis entre des Tiggo 7 et Tiggo 8 plug-in hybrides, formant un convoi homogène sur les routes du Royaume se sont élancés au départ de Chery Maroc à Bernoussi. De quoi permettre aux équipages qui se sont formés pour mener à bien ce périple, de tester ces mêmes modèles dans des conditions variées : autoroutes, routes côtières, circulation urbaine et reliefs escarpés, voire sinueux.

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Après le briefing, notre binôme a choisi le Tiggo 7 Pro PHEV. Dès la première lecture de l’écran numérique, l’autonomie affichée était de 911 km en mode thermique et 88 km en mode électrique. Logiquement, nous avons opté pour le mode éco, histoire d’optimiser notre périple. Depuis Casablanca, cap au nord par l’autoroute, avant de rejoindre la route côtière de Larache, longeant l’Atlantique jusqu’à Assilah, puis Tanger. Avec ses proportions généreuses (4,55 m de long, 1,86 m de large et 1,70 m de haut), le Tiggo 7 Pro PHEV se distingue par un habitacle spacieux, tandis que son coffre, plutôt ample et pratique, a accueilli sans difficulté l’ensemble de nos bagages. Dès les premiers kilomètres, le confort de la sellerie en similicuir et la précision du volant multifonction gainé de cuir, ont rendu la conduite sereine et finalement agréable.

Sous le capot, on retrouve un 1,5 litre GDI hybride rechargeable, associé à une boîte automatique DHT. Un attelage mécanique qui ne manque pas de dynamisme, fort de sa puissance combinée de 346 chevaux. L’ensemble repose sur la technologie Chery Super Hybrid (CSH), «une solution d’hybridation avancée qui associe haute efficacité énergétique, autonomie étendue et gestion intelligente entre moteur thermique et électrique», dixit Yassine El Maiss, Directeur de la marque Chery Maroc (Africa Motors-Auto Hall).

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À 11h30, une pause-café à la station Shell de Kénitra a permis de constater la sobriété du Tiggo 7 Pro PHEV, avec une consommation mixte autour de 5,2 l/100 km. Après cette halte, nous avons repris la route paisiblement vers Tanger. Monté sur des jantes en aluminium de 18 pouces et équipé d’une monte pneumatique estampillé Giti, le SUV a rapidement révélé une tenue de route rassurante durant notre périple. Après le petit-déjeuner du deuxième jour, cap sur Tétouan. Nous avons emprunté la route nationale reliant Tanger à M’diq, avec un passage par Martil avant d’atteindre Tétouan.

Entre circulation dense et paysages côtiers, le trajet a offert une immersion progressive dans l’atmosphère du nord du Maroc, entre tracé urbain, routes sinueuses et panoramas méditerranéens. En soirée, direction Tanger pour un dîner. Le parcours au cœur de la médina, marqué par ses rues escarpées, a offert l’occasion de tester la maniabilité du Tiggo 7 Pro PHEV. Le système d’aide au démarrage en côte (HAC) s’est montré particulièrement utile, tandis que les phares LED à allumage automatique, d’une intensité remarquable, ont assuré confort et sécurité.

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En soirée, direction Tanger pour un dîner. Le circuit en plein cœur de la ville, avec ses rues escarpées, a permis de tester la maniabilité du Tiggo 7 Pro PHEV. Le système d’aide au démarrage en côte (HAC) et les phares à LED avec allumage automatique d’une belle intensité, se sont révélés précieux. Le dernier jour, après le check-out, le trajet retour vers Casablanca a marqué la fin d’un parcours de près de 1 000 kilomètres en trois jours. Ce test grandeur nature a démontré la capacité du Tiggo 7 Pro PHEV à concilier performance et sobriété.

À quelques kilomètres de l’arrivée au siège d’Auto Hall, un arrêt en station-service a permis d’ajouter trois litres d’essence, par précaution, alors que l’autonomie restante aurait permis de rallier la destination sans difficulté. Au-delà de ce détail, l’expérience confirme la pertinence de cette hybridation rechargeable. Confort, autonomie et souplesse d’utilisation en font un véhicule adapté à des usages variés, capable d’assurer les trajets quotidiens tout en restant performant sur longue distance. Tous les équipages ont été chaleureusement accueillis par le staff de Chery Auto Hall, une conclusion conviviale qui a marqué la fin de ce challenge.