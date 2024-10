Kaspersky dévoile des chiffres alarmants sur la prolifération des cybermenaces au Maroc

Lors de l’édition 2024 du forum KNext à Rabat, Kaspersky a révélé des données inquiétantes sur la montée des cybermenaces au Maroc.

Organisé à l’Hôtel Dawliz, cet événement a réuni des experts en cybersécurité et des décideurs des secteurs public et privé pour discuter des défis critiques auxquels les entreprises marocaines sont confrontées dans un environnement numérique de plus en plus vulnérable.

L’une des annonces marquantes a été la révélation que 40,39% des systèmes de contrôle industriel (ICS) au Maroc ont été attaqués par des logiciels malveillants au cours du premier semestre 2024, selon le centre ICS CERT de Kaspersky. Ce chiffre souligne l’urgence pour les entreprises de revoir leur stratégie de cybersécurité.

Lire aussi | Pourquoi l’antivirus Kaspersky est-il interdit aux États-Unis ?

En outre, 50% des fichiers malveillants détectés imitent des logiciels légitimes, notamment Microsoft Word, tandis qu’un tiers des utilisateurs marocains ont été victimes d’attaques via des fichiers Excel, Outlook ou Word contrefaits. Cela démontre la sophistication croissante des cyber-attaques.

Pascal Naudin, directeur des ventes B2B de Kaspersky en Afrique du Nord, a déclaré : « Les entreprises marocaines font face à une explosion de cybermenaces. Il est impératif de renforcer la vigilance et d’adopter des solutions adaptées pour assurer la protection et la continuité des activités. »

Le rapport semestriel de Kaspersky note également une évolution des types d’attaques. Si les ransomwares étaient dominants en 2023, les chevaux de Troie constituent la principale menace en 2024. Les attaques de phishing continuent également de poser un risque majeur.

Lire aussi | Cybercriminalité: La plateforme « E-Blagh » entre en service

Les experts ont insisté sur la nécessité pour les entreprises, en particulier les PME, de renforcer leur cyber-résilience en adoptant des solutions de cybersécurité, en mettant à jour régulièrement leurs systèmes, et en sensibilisant leurs employés pour lutter efficacement contre ces menaces en constante évolution.