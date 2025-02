Nouveauté : la MG3 Hybrid+ fait ses débuts au Maroc [Vidéo]

MG Maroc a récemment dévoilé la toute nouvelle MG3 Hybrid+, une citadine qui représente un tournant majeur dans l’évolution de la gamme de la marque et qui ne manquera pas de séduire les clients. Avec sa liste d’équipement pléthorique, son bloc hybride performant et surtout sa grille tarifaire très compétitive, elle a vraiment tous les arguments pour convaincre.

Tous les indicateurs semblent au vert pour le chinois MG qui poursuit sa croissance sur le marché automobile marocain. Selon le staff local de la marque, ce sont quelques 1 800 voitures neuves qui ont été écoulés l’année dernière, parmi lesquels la MG 3. Justement, la troisième génération de ce modèle vient tout juste de faire son apparition au Maroc.

Il faut dire que MG s’est particulièrement fait remarquer en Europe (et au Maroc) pour ses tarifs très compétitifs et certains de ses modèles, comme la compacte MG 4 ou le SUV compact MG ZS, qui ont rencontré un grand succès. Dans ce contexte, la petite sœur MG3 permettra à la marque de renforcer sa présence sur le marché automobile, en se démarquant dans le segment très concurrentiel des citadines.

Car ce modèle a de nombreux atouts à faire valoir, notamment un attelage mécanique hybride performant de 195 chevaux (quasiment la puissance d’une petite GTI), une liste d’équipements pléthorique dès le premier niveau de finition, et surtout, une grille tarifaire à faire pâlir d’envie ses principales concurrentes. Sans artifice ni coquetterie inutile, le style de cette citadine, que l’on doit au bureau de design de MG dirigé par Jozef Kaban, est sobre et agréable à regarder ; en tout cas bien dans l’air du temps.

Avec ses 4,11 m de long, la MG3 se classe parmi les citadines les plus logeables de la catégorie. L’habitacle se montre assez large, offrant un espace aux jambes correct pour les passagers arrière et un coffre de 293 litres, un volume tout juste dans la moyenne du segment. La qualité des matériaux et leur assemblage sont correct, malgré la présence de plastiques durs par endroits, mais qui ont le mérite d’être résistant à la longue. Bon point pour le poste de conduite qui est bien agencé, avec des commandes faciles à utiliser et qui tombent sous la main. Ajoutez-y quelques espaces de rangement bien pratiques. Une grande molette pour la commande de boîte, un écran central de 10,25″ aux graphismes clairs, et un écran de 7″ face au conducteur complètent l’ensemble.

Nous l’évoquions précédemment, l’un des atouts de ce modèle est sa liste pléthorique d’équipements de confort et de sécurité, et ce, dès le premier niveau de finition (Drive). Justement côté sécurité, la MG3 Hybrid+ place la barre haut : on recense 6 airbags, l’ABS, l’EBD (répartition électronique de la force de freinage), le VSC (contrôle de stabilité), le CBC (contrôle de freinage en courbe)… Ajoutez-y le pack «MG Pilot» qui intègre des fonctionnalités telles que le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance active au maintien dans la voie, l’alerte de collision frontale, l’assistant pleins phares, ou le freinage automatique d’urgence.

Sous le capot, le moteur thermique 1,5 litre essence de 102 chevaux est couplé à un moteur électrique de 136 chevaux, soit une puissance combinée de 195 chevaux. L’engin propose plusieurs modes de conduite à savoir : électrique pur, hybride série, hybride parallèle et propulsion directe, dixit le constructeur. De quoi abattre le 0 à 100 km/h en seulement 8 secondes et se prévaloir d’une consommation en cycle mixte WLTP estimée à 4,4 l/100 km. Comme l’ensemble de la gamme MG, la MG3 Hybrid+ bénéficie d’une garantie de 6 ans (ou 200 000 km), assortie d’une garantie de 8 ans (ou 200 000 km pour la batterie). Le tarif de lancement de la MG3 Hybrid+ démarre à 189 000 DH.

Finitions et tarifs (de lancement)

1,5 l Hybrid+ Drive : 189 000 DH

1,5 l Hybrid+ Elite : 209 000 DH

1,5 l Hybrid+ Ultimate : 229 000 DH