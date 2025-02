Abdellatif Hammouchi décoré de la Médaille du Prince Nayef pour la sécurité arabe de première classe

Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) et de la Surveillance du Territoire (DGST), Abdellatif Hammouchi, a été décoré, dimanche à Tunis, de la Médaille du Prince Nayef pour la sécurité arabe de première classe, une distinction décernée à des personnalités sécuritaires de premier plan ayant joué un rôle important et apporté une contribution notable à la garantie de la sécurité et de la stabilité à l’échelle arabe.

Cette décoration a été annoncée dans le cadre des travaux de la 42e session du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, indique un communiqué de la DGSN.

Le secrétariat général du Prix Prince Nayef pour la sécurité arabe a désigné le Directeur Général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, M. Abdellatif Hammouchi, pour recevoir la médaille de première classe de cette année, en reconnaissance de ses « efforts fructueux dans le renforcement de l’action commune en matière de sécurité et dans l’amélioration de la présence arabe dans les fora internationaux ».

D’après le communiqué, la médaille du Prince Nayef pour la sécurité arabe est l’une des plus prestigieuses distinctions décernées à l’échelle arabe. Elle vise à honorer et décorer les personnalités de premier plan qui ont accompli des réalisations exceptionnelles au niveau arabe et contribué au maintien de la sécurité et de la paix dans le monde arabe.